Cote d'Ivoire: Les coûts de financement dépassent les bénéfices de Bernabe Cote d'Ivoire en 2025

Bernabe Côte d'Ivoire (BRVM : BNBC), un distributeur de quincaillerie et de matériaux de construction fondé en 1953, a affiché un bénéfice net de seulement 22,3 millions de FCFA (39 900 $) en 2025 sur un chiffre d'affaires de 45,3 milliards de FCFA (81 millions de dollars) - une marge si mince qu'elle est à peine perceptible.

L'entreprise est saine sur le plan opérationnel, mais elle est prise au piège sur le plan financier.

Le problème réside dans son bilan. Bernabe a 18,5 milliards de FCFA (33,1 millions de dollars) d'emprunts bancaires à court terme - plus de 40 % du total des actifs - pour financer les stocks qu'elle doit conserver avant que les clients ne paient. Cette dette coûte environ 1 milliard de FCFA (1,8 million de dollars) par an en frais d'intérêt, ce qui correspond presque exactement au bénéfice d'exploitation. Le résultat est une entreprise qui travaille dur et ne gagne presque rien.

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Le chiffre d'affaires a augmenté de 7 % et la valeur ajoutée est restée à peu près stable. Le résultat d'exploitation est positif et la société est constamment rentable au niveau de l'exploitation depuis des années. Le vrai problème est structurel : Bernabe vend à des entreprises de construction, à des exploitations minières et à des entrepreneurs du secteur public, des clients qui tardent à payer, ce qui oblige l'entreprise à emprunter pour combler l'écart entre l'achat des stocks et l'encaissement des liquidités.

Aucun dividende n'a été proposé. Les comptes seront présentés aux actionnaires le 15 juin 2026.

Points clés à retenir

Bernabe est une filiale du groupe Yeshi et l'une des plus anciennes sociétés cotées à la BRVM. Elle exploite 4 magasins Bernabe et un magasin Mr Bricolage en Côte d'Ivoire. Ses cinq lignes de produits - quincaillerie, acier, matériaux industriels, matériaux de construction et équipement ménager - suivent l'activité de la construction, des mines et des infrastructures, secteurs qui ont tous été raisonnablement actifs en Côte d'Ivoire au cours des dernières années.

La déconnexion entre cette activité et la ligne de profit de Bernabe est entièrement une histoire de financement. Les distributeurs ouest-africains sont régulièrement confrontés à ce problème : ils doivent acheter des marchandises à l'avance, conserver des stocks importants et attendre que les clients institutionnels paient les factures, ce qui peut prendre des mois.

Sans accès à un financement bon marché et à long terme du fonds de roulement, la facture d'intérêts consomme la marge. Si la société pouvait restructurer ses 18,5 milliards de FCFA de lignes de découvert en facilités à plus long terme et à moindre coût, la performance opérationnelle sous-jacente - qui est réelle - se traduirait par des bénéfices significatifs.

Le programme d'infrastructure en cours en Côte d'Ivoire, l'expansion du marché de la construction à Abidjan et la demande croissante du secteur minier à l'intérieur du pays sont autant d'éléments qui suggèrent que les opportunités de chiffre d'affaires existent. C'est la structure financière qui constitue une contrainte, et non le marché.