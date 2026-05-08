Afrique: Digitalisation du cadastre au Gabon - Vers une coopération renforcée entre les ministères du Logement et de l'Économie numérique

Le Ministre du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre a tenu une séance de travail avec le Ministre de l'Économie numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation, Mark Alexandre Doumba. Objectif : accélérer la digitalisation du cadastre et des procédures de régularisation foncière au Gabon.

Vers une modernisation complète des procédures foncières

Au cœur des échanges, le Ministre du Logement a présenté les priorités de son département, centrées sur la digitalisation des procédures foncières, la modernisation du cadastre et la dématérialisation des actes administratifs, incluant la mise en place de la signature électronique.

Les discussions ont également permis de mettre en lumière les avancées déjà réalisées, notamment le déploiement de l'application Ogooué et les projets de suivi en ligne des dossiers fonciers. Ces initiatives traduisent une volonté claire de simplifier les démarches administratives et d'améliorer la transparence, malgré certaines contraintes techniques encore à surmonter.

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Une approche intégrée de transformation numérique de l'État

En réponse, le Ministre de l'Économie numérique, Mark Alexandre Doumba, a salué les efforts engagés et recommandé d'inscrire cette démarche dans une vision globale de transformation numérique de l'État.

Il a insisté sur la nécessité de renforcer l'interopérabilité entre les administrations et d'impliquer pleinement les structures techniques compétentes, afin de garantir l'efficacité et la durabilité du système. Par ailleurs, il a évoqué les opportunités de financement offertes par le programme Gabon Digital, avec l'appui de la Banque mondiale.

Une feuille de route pour structurer un projet opérationnel

À l'issue de la réunion, les deux ministres ont convenu d'élaborer une expression de besoins consolidée ainsi qu'une feuille de route claire, en vue de structurer un projet opérationnel.

Ce projet sera soumis aux partenaires techniques et financiers pour une mise en œuvre progressive et coordonnée, avec pour ambition de doter le Gabon d'un système foncier moderne, performant et entièrement digitalisé.

À travers cette initiative, le Gouvernement réaffirme sa volonté de moderniser en profondeur la gestion foncière, afin de faciliter l'accès au titre foncier et de renforcer la sécurité juridique des citoyens.