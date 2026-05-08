Afrique: Airtel Africa plc - Résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026

Une année de croissance remarquable, portée par des fondamentaux solides et une exécution rigoureuse.

Points clés opérationnels

· Grâce à notre engagement constant en faveur de l'amélioration de l'expérience client, à nos investissements continus dans notre réseau et à l'intégration de la numérisation dans l'ensemble de nos activités, nous avons enregistré d'excellents résultats. Notre clientèle a augmenté de 10,5 % pour atteindre 183,5 millions de clients, soit la plus forte croissance nette jamais enregistrée.

Le nombre de clients des services de données a augmenté de 14,8 % pour atteindre 84,2 millions, tandis que le taux de pénétration des smartphones a encore progressé de 4,7 % pour s'établir à 49,5 %.

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La demande de services de données reste soutenue, la consommation de données par client étant passée à 8,9 Go par mois, contre 7,0 Go lors de la période précédente, contribuant ainsi à une croissance de 16,2 % à taux de change constant du revenu moyen par utilisateur lié aux données, ce qui témoigne de la pertinence de notre stratégie axée sur le numérique et de l'importance accordée à la satisfaction client.

· Airtel Money continue de croître et de consolider son engagement client, sa base clientèle passant à 54,1 millions, en progression de 21,3 % sur un an. La diversification des usages et l'adoption croissante de l'interface numérique ont entraîné une hausse de 49 % de la valeur annuelle totale des transactions traitées, qui a atteint plus de 215 milliards de dollars en monnaie de présentation au quatrième trimestre 2026.

L'élargissement continu de l'écosystème et l'activité accrue des clients ont permis une hausse de 8,6 % du revenu moyen par utilisateur à taux de change constant, confirmant le rôle de plus en plus important d'Airtel Money en tant que plateforme de services financiers numériques de confiance.

Résultats financiers

· Au cours de l'exercice 2026, nous avons enregistré une forte croissance de 24,0 % de notre chiffre d'affaires à taux de change constant, et une augmentation de 29,5 % de notre chiffre d'affaires en monnaie de présentation, qui s'est établi à 6 415 millions de dollars. Ces résultats témoignent de la solidité des fondamentaux du secteur et de la rigueur de notre exécution opérationnelle, et ont été favorisés par des ajustements tarifaires au Nigeria et par un environnement macroéconomique favorable. La croissance à taux de change constant en Afrique francophone et au Nigeria s'est révélée particulièrement encourageante, avec des hausses respectives de 17,1 % et 47,5 %.

La croissance du segment des services de téléphonie mobile à taux de change constant s'est élevée à 22,6 %, les revenus liés aux services de données, qui constituent désormais la principale composante du chiffre d'affaires du Groupe, ayant progressé de 35,2 %, tandis que le secteur de l'argent mobile continue d'afficher une forte dynamique opérationnelle, avec une hausse de 28,4 %. Au quatrième trimestre 2026, le chiffre d'affaires à taux de change constant a progressé de 22,3 %, les effets des ajustements tarifaires au Nigeria étant partiellement intégrés dans la base de comparaison sur le trimestre.

· Les excellents résultats en termes de chiffre d'affaires et les retombées positives continues de notre programme de réduction des coûts ont permis d'atteindre une marge d'EBITDA sous-jacente de 49,3 %, avec un record historique de 50,3 % au quatrième trimestre 2026 (contre 47,3 % au quatrième trimestre 2025). L'EBITDA sous-jacent, qui s'élève à 3 162 millions de dollars, a progressé de 37,2 % en monnaie de présentation et de 30,4 % à taux de change constant.

· Le bénéfice après impôts est passé de 328 millions de dollars au cours de la période précédente à 813 millions de dollars. Cette hausse du bénéfice après impôts au cours de cette période s'explique par l'augmentation du résultat d'exploitation et la réalisation de gains sur les produits dérivés et les opérations de change d'un montant de 127 millions de dollars, contre des pertes de 179 millions de dollars sur ces mêmes éléments au cours de la période précédente.

· Le BPA de base s'établit à 18,6 centimes, contre 6,0 centimes lors de la période précédente, du fait principalement de la croissance du résultat d'exploitation et de la réalisation de gains sur les produits dérivés et les opérations de change au cours de la période actuelle, contre des pertes lors de la période précédente. Le BPA avant éléments exceptionnels a bénéficié des mêmes effets sous-jacents, passant de 8,2 centimes à 18,6 centimes.

Allocation de capital

· Les dépenses d'investissement au terme de l'exercice ont augmenté de 31,9 % pour atteindre 884 millions de dollars, conformément à nos prévisions révisées. Au cours de cet exercice, nous avons déployé plus de 3 250 nouveaux sites et étendu notre réseau de fibre optique d'environ 3 200 km pour le porter à 81 900 km, renforçant ainsi la couverture et la résilience du réseau tout en améliorant la qualité du service.

Les dépenses d'investissement prévues pour l'exercice 2027 s'élèvent à environ 1,1 milliard de dollars, ce chiffre traduisant l'accélération des investissements réalisés pour étendre la couverture et augmenter les capacités du réseau, tout en investissant dans l'accès haut débit à domicile et les centres de données, conformément à notre stratégie visant à développer nos infrastructures numériques pour répondre à la demande croissante.

· Le ratio d'endettement s'est amélioré, passant de 2,3 à 1,8, tandis que le ratio d'endettement ajusté pour tenir compte des contrats de location s'est également amélioré, passant de 1,0 l'année précédente à 0,5, en raison principalement de l'amélioration de l'EBITDA sous-jacent.

· Le Conseil d'administration a proposé un dividende final de 4,26 cents par action, ce qui porte le dividende total pour l'ensemble de l'exercice à 7,1 cents par action, soit une hausse de 9,2 % par rapport à l'année précédente, conformément à notre politique en matière de dividendes.

Sunil Taldar, Directeur général, à propos du bilan des opérations :

« Cet exercice a été marqué par d'excellents résultats tant sur le plan opérationnel que financier, portés par la solidité des fondamentaux du secteur et les facteurs de croissance structurels présents sur l'ensemble de nos marchés. Ce contexte favorable, conjugué au succès durable de notre stratégie, a permis d'atteindre des niveaux records en termes d'acquisition de clients, de chiffre d'affaires et de croissance de l'EBITDA.

L'adoption des nouvelles technologies numériques et de l'intelligence artificielle s'est avérée déterminante pour ouvrir de nouvelles perspectives de croissance et améliorer l'efficacité, le déploiement à grande échelle de ces solutions ayant permis d'améliorer l'expérience client grâce à l'optimisation du réseau au niveau des sites, à la simplification des démarches de souscription et à l'accélération du déploiement de l'application myAirtel, une interface client unique conçue pour faciliter l'accès aux services et offrir une expérience numérique plus intuitive.

Cette stratégie ciblée a contribué à une nouvelle hausse de 22 % du nombre d'utilisateurs de smartphones, portant leur total à 91 millions, ce qui a entraîné une augmentation de près de 50 % du trafic de données et, associé à une nouvelle performance solide d'Airtel Money, a permis d'accélérer la croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant, qui a atteint 24,0 %.

Au cours de cet exercice, Airtel Money a réalisé d'importants progrès en matière d'adoption du numérique, d'expansion de son écosystème et d'innovation produit. L'engagement client continue de se renforcer, avec une hausse de 74 % du nombre de clients effectuant des transactions via l'application et une valeur annuelle des transactions traitées dépassant les 215 milliards de dollars au quatrième trimestre 2026.

Les conditions de marché liées aux récents développements géopolitiques ont conduit à ajuster le calendrier envisagé pour l'introduction en bourse d'Airtel Money. Nous avons néanmoins bien avancé dans nos préparatifs et restons déterminés à mener à bien cette introduction en bourse dès que les conditions de marché le permettront, avec pour objectif de la réaliser au second semestre 2026.

Notre programme continu de réduction des coûts et nos excellents résultats en termes de chiffre d'affaires ont tous deux contribué à une marge d'EBITDA sous-jacente de 49,3 %, avec un pic à 50,3 % au quatrième trimestre 2026. La récente hausse des coûts de l'énergie liée au contexte géopolitique actuel devrait entraîner une augmentation de nos charges et exercer une pression sur notre marge d'EBITDA à court terme. Toutefois, grâce à des perspectives de croissance solides et à l'accent mis sur la maîtrise des coûts, nous nous efforcerons d'en minimiser l'impact général sur nos activités.

Notre stratégie d'investissement accélérée reste axée sur la valorisation maximale de nos activités de croissance clés, tout en investissant dans des segments nouveaux et en forte expansion, tel que celui des entreprises, qui permettront de renforcer davantage l'inclusion numérique et financière et d'accompagner la transformation des communautés sur l'ensemble de nos marchés.

Je tiens à adresser un remerciement particulier à nos clients, aux gouvernements, aux autorités de régulation et à nos partenaires pour leur soutien, ainsi qu'à nos collaborateurs pour leur contribution à la poursuite de nos succès. »