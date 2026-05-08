Nigeria: Hommage exceptionnel le samedi 13 juin 2026 à Abuja dédié à l'ancien président, Général Abdulsalami Abubakar

Le 13 juin 2026 à Abuja, à l'occasion de l'anniversaire des 84 ans du Général Abdulsalami Abubakar, ancien Président du Nigeria (8 juin 1998- 29 mai 1999) sera célébré le leadership clairvoyant et l'héritage d'un Homme d'État par un aréopage de personnalités diplomatiques et politiques à la Salle des Banquets de la Présidence, plus précisément à la Villa Présidentielle, Aso Rock, Abuja.

«L'Héritage d'un Homme d'État » est un hommage à un leadership qui a placé la nation au-dessus de soi, et à une vision qui continue d'élever les générations au-delà des frontières. Un événement exceptionnel qui célèbre l'héritage durable d'un dirigeant dont la sagesse politique a façonné l'âme d'une nation et inspiré un continent.

Le Général Abdulsalami Abubakar a ramené la démocratie au Nigeria en 1999. Il a donné le pouvoir aux civils sans faire de guerre. C'est un homme de paix respecté dans toute l'Afrique. Qu'est-ce qui va se passer ? Trois nouveaux livres sur ce leader emblématique nigérian seront publiés.

· Son autobiographie Call of Duty

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

· Nigeria's Grand Patriot sur sa vie

· Mediating for Peace in Africa sur son travail pour la paix. Selon des informations crédibles obtenues par Confidentiel Afrique, plusieurs hautes personnalités seront au rendez- vous. Entre autres, le Général Gowon, ancien Président du Nigeria, le Président actuel de la République Fédérale du Nigéria, Tinubu, invité d'honneur et Thabo Mbeki, ancien Président d'Afrique du Sud, qui fera le discours principal. Un message fort dans la journée du 13 juin 2026 est attendu à l'occasion de cet hommage exceptionnel dédié à un leader de la vie politique nigériane. Celui de la paix civile nationale. C'est aussi un rappel que l'Afrique a besoin de paix, d'unité et de dirigeants qui pensent au peuple avant eux-mêmes.