Afrique: Le Libéria réaffirme son intérêt pour le renforcement des relations avec l'Angola

8 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/BS

Luanda — Le Libéria a réaffirmé, ce vendredi à Luanda, son intérêt pour le renforcement des relations bilatérales avec l'Angola, à l'occasion d'une audience accordée par le Président de la République, João Lourenço, à l'envoyé spécial du Chef de l'État libérien.

S'exprimant devant la presse à l'issue de l'audience, Luther Tarpeh a indiqué avoir transmis un message du Président du Libéria, Joseph Nyumah Boakai, à son homologue angolais. Il a souligné que Monrovia suit avec admiration le parcours de l'Angola, notamment après les célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale et l'exercice de la présidence de l'Union africaine.

L'envoyé spécial a mis en avant les liens historiques d'amitié et de coopération entre les deux pays et a exprimé la volonté de relancer le partenariat bilatéral dans plusieurs domaines.

Selon Luther Tarpeh, la visite à Luanda vise à renouveler les efforts conjoints en faveur de l'approfondissement de la coopération politique, économique et diplomatique entre les deux États.

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Le responsable a souligné que l'Angola et le Libéria ont toujours entretenu de bonnes relations, estimant qu'il existe une volonté politique commune des deux dirigeants d'impulser une nouvelle phase de collaboration.

Luther Tarpeh a également plaidé pour le renforcement des échanges entre les citoyens des deux pays, ainsi que pour la promotion d'initiatives communes au service du développement africain.

L'émissaire s'est montré optimiste quant à l'avenir des relations bilatérales et a déclaré espérer des résultats fructueux de la coopération entre Luanda et Monrovia.

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