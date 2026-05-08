Afrique: L'Inde considère l'Angola comme un partenaire stratégique

Luanda — L'Angola joue un rôle crucial dans la sécurité énergétique de l'Inde, dans le cadre d'un partenariat stratégique entre les deux États, a déclaré ce vendredi l'ambassadeur indien à Luanda, Vidhu Nair.

Le diplomate a rappelé qu'en mai 2025, le Président angolais, João Lourenço, avait effectué une visite d'État en Inde, qualifiée de premier échange de haut niveau entre les deux pays depuis 38 ans.

Il a également rappelé que la Présidente de l'Inde, Droupadi Murmu, s'était rendue en Angola en novembre 2025, visite au cours de laquelle plusieurs mémorandums d'entente dans des secteurs jugés stratégiques avaient été signés.

Selon le communiqué, les instruments conclus lors de ces visites officielles ont jeté les bases d'un approfondissement des relations entre l'Inde et l'Angola, coïncidant avec les célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale angolaise.

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Coopération Inde-Afrique

Vidhu Nair a également indiqué que le Gouvernement indien organisera, du 28 au 31 mai 2026 à New Delhi, la quatrième édition du Forum Inde-Afrique, initiative lancée en 2008 et considérée comme le principal mécanisme de dialogue politique et économique entre l'Inde et les pays africains.

Le diplomate a souligné qu'au fil des siècles, l'Inde et l'Afrique ont entretenu des liens étroits à travers le commerce, les échanges culturels et les relations interpersonnelles, des relations qui, selon lui, ont contribué à consolider l'amitié entre les deux parties à l'époque contemporaine.

Vidhu Nair a rappelé que l'Inde avait fermement soutenu la lutte des pays africains contre le colonialisme, inspirée par sa propre expérience dans la lutte contre la domination étrangère, ajoutant que le continent africain occupe aujourd'hui une place centrale dans la politique étrangère indienne.

Selon l'ambassadeur, les relations entre l'Inde et l'Afrique reposent sur les principes d'égalité, de respect mutuel et de progrès partagé, orientations définies par le Premier ministre indien, Narendra Modi, lors d'une intervention devant le Parlement de l'Ouganda en 2018.

Le diplomate a expliqué que, guidée par ces principes, l'Inde a intensifié ses interactions avec les pays africains dans plusieurs secteurs, soulignant que la vision indienne « Viksit Bharat-2047 » est alignée sur l'« Agenda 2063 » africain, les deux initiatives visant à promouvoir le développement durable, la croissance inclusive et la prospérité économique.

Vidhu Nair a enfin mis en avant l'engagement commun de l'Inde et de l'Afrique en faveur d'un ordre mondial plus inclusif et représentatif, dans lequel la voix du Sud global devrait jouer un rôle déterminant dans la gouvernance mondiale des prochaines années.