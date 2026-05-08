Afrique: L'Angola et l'Union européenne examinent la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs

Luanda — La situation politique et sécuritaire dans la région des Grands Lacs, notamment le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, a dominé, ce vendredi, à Luanda, la rencontre entre le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, et le représentant spécial de l'Union européenne pour la région, Johan Borgstam.

Selon un communiqué du ministère angolais des Relations extérieures transmis à ANGOP, les deux responsables ont échangé leurs points de vue sur l'évolution du conflit et les efforts diplomatiques en cours en vue d'un règlement pacifique.

Au cours de l'entretien, Johan Borgstam a présenté des informations relatives aux activités menées dans le cadre de sa mission, ainsi qu'une évaluation de l'évolution des tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, avec une attention particulière portée à la situation politique interne dans la ville de Goma.

L'envoyé spécial a réitéré l'appréciation de l'Union européenne pour le rôle joué par l'Angola dans les efforts de médiation régionale, saluant l'action politico-diplomatique menée par le pays au cours des dernières années.

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Pour sa part, Téte António a réaffirmé l'engagement de l'Angola en faveur des principes consacrés par l'Organisation des Nations unies, notamment le respect de la souveraineté des États, de l'intégrité territoriale, de la non-ingérence dans les affaires intérieures et du règlement pacifique des conflits.

L'Angola maintient une participation active aux initiatives de pacification sur le continent africain, en particulier dans la région des Grands Lacs, considérée comme l'une des zones les plus sensibles en matière de sécurité et de stabilité politique en Afrique.

La région demeure l'un des principaux foyers d'instabilité du continent, en raison des conflits persistants dans l'est de la République démocratique du Congo.

Dans ce contexte, l'Angola joue un rôle important dans les mécanismes africains de médiation et de promotion de la paix, dans le cadre de l'Union africaine et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs.

En tant que médiateur du conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, l'Angola a accueilli, ces dernières années, plusieurs initiatives visant à réduire les tensions, encourager le dialogue politique et promouvoir la stabilité régionale.

L'Union européenne maintient également une coopération active avec les pays de la région à travers des initiatives diplomatiques, une assistance humanitaire et un soutien aux processus de paix, de sécurité et de développement durable dans les Grands Lacs.