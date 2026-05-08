Afrique: Le Président gabonais achève sa visite officielle en Angola

Luanda — Le Président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait ses adieux ce vendredi à son homologue angolais, João Lourenço, au Palais présidentiel de Luanda, au terme de la visite d'État de trois jours qu'il a effectuée en Angola.

La cérémonie officielle de départ a marqué la clôture du séjour du chef de l'État gabonais, placé sous le signe du renforcement des relations bilatérales d'amitié, de la coopération politique et du partenariat économique entre l'Angola et le Gabon.

Au cours de cette visite, les deux pays ont signé trois accords de coopération portant sur l'agriculture et les forêts, la sécurité et l'ordre public, ainsi que l'extradition. Les discussions ont également porté sur la tenue de la troisième Commission mixte bilatérale, avec un accent particulier sur les questions relatives aux frontières maritimes.

L'agenda de Brice Clotaire Oligui Nguema a également comporté des entretiens officiels avec João Lourenço, une séance solennelle à l'Assemblée nationale d'Angola, des visites à la Raffinerie de Luanda et à l'École supérieure de guerre des Forces armées angolaises, ainsi qu'une participation au Forum d'affaires Angola-Gabon.