Afrique: L'ENDIAMA lance la mise en oeuvre de la norme IRMA en Angola

Luanda — La Compagnie Nationale Angolaise du Diamant (ENDIAMA-E.P.) a annoncé ce vendredi le lancement du processus de mise en œuvre de la norme IRMA (Initiative pour une Assurance Minière Responsable) au sein de la Compagnie Minière de Luele, une étape historique qui renforce l'engagement de l'Angola en faveur d'une exploitation minière toujours plus éthique, transparente et durable, conforme aux normes internationales les plus exigeantes.

Dans un communiqué, la compagnie explique que l'adhésion à ce processus représente une étape stratégique majeure pour le secteur diamantaire angolais, positionnant le pays parmi ceux qui adoptent une vision moderne, responsable et durable de l'industrie extractive, en phase avec les exigences croissantes des marchés internationaux et des parties prenantes.

La norme IRMA intègre plus de 420 exigences vérifiables qui évaluent des aspects fondamentaux tels que la gouvernance, les droits humains, la protection de l'environnement, la sécurité opérationnelle, les relations de travail, l'impact social et la transparence.

Elle est reconnue mondialement comme la référence la plus complète et rigoureuse en matière de certification des activités minières.

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Par cette initiative, l'ENDIAMA réaffirme son engagement constant à adopter les meilleures pratiques mondiales en matière d'exploitation minière responsable, consolidant ainsi la confiance des investisseurs, partenaires, clients et communautés, tout en renforçant la réputation des diamants naturels angolais sur le marché international.

La mise en œuvre de la norme IRMA au sein de la Compagnie minière de Luele témoigne également de l'engagement de l'ENDIAMA envers les principes ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), promouvant une activité minière génératrice de valeur économique, de développement social et d'impact positif pour l'Angola.

La société diamantaire indique que cette avancée s'ajoute aux efforts déjà déployés par l'ENDIAMA dans les domaines du développement durable, de la traçabilité, de la conformité et de l'amélioration continue, afin de consolider la position de l'Angola parmi les principaux producteurs mondiaux de diamants naturels.