Sénégal: Emploi domestique au pays - Le GEEP plaide pour un travail décent et une meilleure protection sociale

Le Groupe pour l'Étude et l'Enseignement de la Population (GEEP), en partenariat avec le projet de recherche MOCODOM, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et l'Organisation internationale du travail (OIT), a organisé ce jeudi 7 mai 2026, au Campus de la FASTEF de l'UCAD, un atelier multi-acteurs de réflexion et de médiation autour du thème : « Emploi domestique au Sénégal : enjeux, défis et perspectives pour un travail décent ».

Cette rencontre, tenue quelques jours après la célébration de la fête du Travail du 1er mai, a réuni universitaires, chercheurs, représentants des ministères, organisations internationales, syndicats, associations de travailleuses domestiques, ONG, structures de placement, juristes et journalistes autour d'un objectif commun : faire avancer l'agenda social, législatif et politique en faveur des travailleurs et travailleuses domestiques au Sénégal.

Dans son allocution d'ouverture, l'éminent professeur Babacar Fall a rappelé que la question de l'emploi domestique constitue aujourd'hui « un des problèmes très importants de la société sénégalaise ». Selon lui, le projet MOCODOM ambitionne de sortir le travail domestique de « son statut de l'ombre » afin de l'inscrire pleinement dans l'agenda du travail général, avec toutes les exigences liées à la régulation, à la protection sociale et à la préservation des droits des travailleurs.

Le chercheur a salué la mobilisation des institutions nationales et internationales, des syndicats et des structures de recherche autour de cette problématique. « Les centrales syndicales ont très tôt pris conscience de la nécessité d'accorder une place importante au travail domestique afin que cette question figure dans l'agenda des revendications », a-t-il soutenu.

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Prenant la parole à sa suite, Mélanie, sociologue et chercheuse à l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), a insisté sur le caractère inédit de cette rencontre qui a permis de réunir une diversité d'acteurs concernés par le travail domestique à Dakar. Elle a notamment souligné la présence des travailleuses domestiques elles-mêmes, des organisations syndicales et des associations de défense des droits des femmes, estimant que cette participation inclusive constitue une avancée majeure dans la reconnaissance du secteur.

Les échanges ont permis de mettre en lumière les nombreuses difficultés auxquelles restent confrontées les travailleuses domestiques au Sénégal : faibles rémunérations, absence de couverture sociale, conditions de travail précaires, violences basées sur le genre, discriminations sociales et faible reconnaissance juridique. Les participants ont également relevé la difficulté de quantifier précisément le nombre de travailleurs domestiques, ce qui constitue un frein à l'élaboration de politiques publiques adaptées.

Les débats ont aussi porté sur la nécessité pour le Sénégal de ratifier la Convention 189 de l'OIT sur le travail décent pour les travailleurs domestiques, adoptée depuis 2011 mais toujours non ratifiée par le pays. Pour plusieurs intervenants, cette ratification constituerait une étape importante dans l'amélioration du cadre réglementaire et dans la formalisation progressive du secteur.

Au terme des travaux, le professeur Babacar Fall a prononcé le discours de clôture en mettant l'accent sur la nécessité de poursuivre les recherches et les concertations autour de « l'écosystème de l'emploi domestique ». Il a souligné que les panels ont permis de dresser un état des lieux du secteur aussi bien au niveau mondial que national, tout en ouvrant des perspectives d'action concrètes.

Selon lui, les discussions doivent désormais déboucher sur des outils d'aide à la décision capables de corriger les injustices que vivent les travailleurs domestiques. « Rétablir les domestiques dans le droit, dans l'équité et dans la justice constitue une priorité du développement national », a-t-il affirmé, appelant à une transformation profonde des politiques publiques et des mentalités afin de mieux protéger ces travailleurs souvent marginalisés.

Les organisateurs ont enfin insisté sur la nécessité de construire, à l'horizon du 1er mai 2027, un agenda inclusif et concerté pour promouvoir un emploi domestique décent, reconnu et mieux encadré au Sénégal.