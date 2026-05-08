Tunisie: Hôpital La Rabta - Lancement d'une consultation dédiée à la vie après le cancer

La docteure Azza Chabchoub a annoncé, ce vendredi 8 mai 2026, le lancement d'une consultation dédiée à la qualité de vie après le cancer au service de chirurgie de l'hôpital La Rabta. Ce nouvel espace vise à assurer un accompagnement global des patientes après les traitements, en intégrant le suivi médical, l'écoute, ainsi que l'évaluation de leur état psychologique, physique et social.

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de réflexion sur la prise en charge post-cancer en Tunisie, un enjeu que la spécialiste a qualifié d'émergent, mais désormais essentiel. Elle a également annoncé l'organisation d'une journée scientifique consacrée à la « qualité de vie après le cancer », réunissant des experts en oncologie, radiothérapie, chirurgie et psychiatrie, afin d'aborder les dimensions médicales et psychosociales de cette phase.

Intervenant sur Express Fm, la docteure Chabchoub a souligné que les avancées importantes réalisées en chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie et immunothérapie ont permis d'améliorer significativement la survie des patients atteints de cancer, modifiant ainsi la perception de la maladie, autrefois considérée comme fatale.

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Elle a rappelé que la Tunisie enregistre chaque année des milliers de nouveaux cas de cancer, mais que de plus en plus de patients vivent plus longtemps grâce aux progrès thérapeutiques. Cette évolution impose aujourd'hui de repenser la phase post-traitement et de se concentrer sur la qualité de vie des survivants.

Selon la spécialiste, la notion de santé dépasse l'absence de maladie et inclut les dimensions physiques, mentale et sociale, conformément à la définition de l'Organisation mondiale de la Santé. Ainsi, les patients en rémission, notamment les femmes ayant été traitées pour un cancer du sein, ne retrouvent pas toujours leur vie d'avant et entrent dans une nouvelle étape nécessitant un accompagnement spécifique.

La docteure Chabchoub a insisté sur les difficultés multiples rencontrées après le traitement, qu'elles soient physiques, psychologiques, familiales ou professionnelles. Elle a souligné la nécessité d'un soutien structuré pour aider les patients à retrouver un équilibre et améliorer leur qualité de vie.

Elle a également mis en avant le besoin d'espaces d'écoute, rappelant que de nombreuses patientes souhaitent simplement pouvoir exprimer leurs inquiétudes et poser des questions sans crainte. À terme, elle a appelé à la création de services spécialisés en qualité de vie dans les établissements hospitaliers, intégrant psychologues, kinésithérapeutes et spécialistes de l'éducation thérapeutique.

En conclusion, la docteure Azza Chabchoub a rappelé que le cancer n'est plus systématiquement une maladie mortelle, mais une pathologie avec laquelle il est possible de vivre et de guérir dans de nombreux cas. Elle a plaidé pour un changement de paradigme, mettant l'accent sur l'accompagnement des patients afin de leur permettre de retrouver une vie normale et une meilleure qualité de vie après les traitements.