Tunisie/Italie - Mobilisation autour de nouveaux investissements dans l'automobile

La Tunisie et l'Italie ont convenu de renforcer leur coopération dans le secteur automobile à travers une série d'initiatives économiques et d'échanges d'investissements, à l'issue d'une séance de travail tenue le 7 mai 2026 à Rome entre l'ambassade de Tunisie et l'Association nationale de l'industrie automobile italienne (ANFIA).

La rencontre, conduite par le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de Tunisie en Italie, Mohamed Hédi Cheikhawi, avec le directeur général de l'ANFIA, a permis de jeter les bases d'un partenariat élargi entre les deux parties dans un secteur considéré comme stratégique pour les deux économies.

Les deux parties ont notamment convenu de la participation institutionnelle de l'ANFIA au Forum d'affaires tuniso-italien et au Forum de l'investissement en Tunisie, prévus les 24, 25 et 26 juin 2026 à Tunis. Les membres de l'association seront également invités à prendre part à ces rendez-vous économiques, présentés comme une plateforme privilégiée de rencontres directes entre opérateurs tunisiens et italiens et de développement de nouvelles opportunités de partenariat.

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La réunion a également permis d'examiner les perspectives de coopération entre l'ambassade de Tunisie et l'ANFIA en vue de lancer des initiatives conjointes de promotion des opportunités d'investissement et d'échanges commerciaux dans l'industrie automobile.

Dans ce cadre, il a été décidé de travailler en partenariat avec le Centre de promotion des exportations (CEPEX) en Italie à l'organisation d'une mission d'hommes d'affaires tunisiens dans la région du Piémont, l'un des principaux pôles industriels automobiles italiens. Cette mission comprendra l'organisation d'une journée économique dédiée à la présentation du potentiel tunisien dans le secteur, ainsi que des rencontres d'affaires bilatérales (BtoB) entre entreprises des deux pays.