Sénégal: Hajj 2026 - Le vol inaugural a quitté l'AIBD avec 400 pèlerins ce vendredi

Le premier vol à destination des lieux saints de l'islam a décollé vendredi de l'Aéroport international Blaise Diagne avec 400 pèlerins à bord, donnant le top départ d'une série de 25 vols prévue jusqu'au 18 mai par Air Sénégal pour le pèlerinage à La Mecque, a constaté l'APS.

"Nous nous sommes retrouvés ce matin, pour dire au revoir à nos pèlerins du premier vol en direction des lieux saints de l'islam. Les premiers 400 pèlerins, tous des groupements privés constituent le premier vol", a déclaré le général de division Mamadou Gaye, délégué général au pèlerinage aux lieux saints de l'islam.

S'exprimant lors de la cérémonie de départ du premier vol, il a annoncé qu'un deuxième vol sera effectué aux environs de 17 heures, portant le nombre de départ, pour ce premier jour, à près de 800 pèlerins.

Le délégué général au pèlerinage aux lieux saints de l'Islam a rappelé que le Sénégal dispose, cette année, d'un quota de 12 860 pèlerins pour la première fois dans l'histoire du hajj, ajoutant que le quota imparti au Sénégal est atteint à 100% avec 12 860 visas déjà délivrés.

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Venu représenter le ministre sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, l'ambassadeur Khar Diouf, s'est dit convaincu que le hajj va se dérouler dans d'excellentes conditions.

"Par rapport à ce que nous avons vu, nous sommes satisfaits et vraiment très confiants que le hajj, in sha Allah, se déroulera dans les meilleures conditions, parce qu'il y a eu plusieurs initiatives qui ont été prises depuis le départ", a-t-il dit.

Parmi ces initiatives, il a cité "Tariq Makka", une nouvelle trouvaille visant à faciliter les formalités pour les candidats au pèlerinage aux lieux saints de l'islam.

"Nous avons tenus des réunions avec tous les ministères concernés et avons travaillé en bonne intelligence avec nos amis saoudiens, avec l'ambassade d'Arabie saoudite à Dakar, mais également avec le directeur général des passeports du royaume d'Arabie saoudite qui est également en charge de l'initiative +Tariq Makka+", a fait savoir le diplomate sénégalais.

De son côté, El Hadj Abdoulaye Guèye, secrétaire général du ministère des Transports terrestres et aériens, est revenu sur le processus ayant abouti à l'amélioration du dispositif d'accueil à l'aéroport international Blaise Diagne.

"Si nous avons pu avoir +Tariq Makka+, c'est aussi grâce à des efforts de l'État du Sénégal, notamment du ministère des Transports terrestres et aériens, qui a permis aujourd'hui que le dispositif d'accueil à l'aéroport soit amélioré", a-t-il dit.

Selon lui, ces efforts importants de l'Etat ont permis au Sénégal d'être parmi les neuf pays au monde et les deux pays en Afrique à pouvoir bénéficier de ce dispositif dérogatoire qui permet aux pèlerins sénégalais d'être exemptés de beaucoup de formalités une fois arrivés en Arabie saoudite.

Cette année, le Sénégal bénéficie d'un quota de 12 860 pèlerins, dont près de 11 000 seront pris en charge par des agences privées, contre 1 860 encadrés par la délégation générale aux lieux saints de l'islam, avec une représentation féminine qui s'élève à 65% du nombre total.