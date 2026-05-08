Afrique de l'Ouest: Innovations digitales et crypto-actifs - Le gouverneur de la BCEAO appelle à la vigilance

Dakar — Le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou, a lancé un appel à la vigilance, vendredi, à Dakar, sur les instruments de monnaie électronique, dont les crypto-actifs, qui sont réputés volatiles et spéculatifs.

"Il faut une vigilance accrue, notamment au regard de la forte volatilité des crypto-actifs, de leur dimension transfrontalière, des enjeux de cybersécurité, de protection des consommateurs et des risques accrus liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme", a-t-il prévenu.

Jean-Claude Kassi Brou intervenait à une conférence internationale de la BCEAO sur les innovations digitales et les crypto-actifs, des outils de commerce électronique fortement volatiles et spéculatifs.

Il préconise une anticipation de l'impact des crypto-actifs sur la politique monétaire et financière des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine.

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Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo, dont la BCEAO est l'institution d'émission monétaire.

"La BCEAO a entamé des actions visant à accompagner la transformation numérique du secteur financier de l'Union, dans un cadre sécurisé, inclusif et propice à l'innovation", a assuré son gouverneur.

Il signale que "les institutions financières internationales et les autorités de régulation mènent d'importantes réflexions visant à mieux cerner les implications de ces innovations numériques et à définir les dispositifs appropriés pour leur encadrement".

Moderniser les systèmes de paiement

Jean-Claude Kassi Brou a cité le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux parmi les institutions ayant pris de telles mesures relatives.

Il a signalé "l'émergence de stratégies hybrides d'adaptation aux innovations financières" liées aux crypto-actifs.

Ces stratégies sont la preuve de "la volonté des autorités monétaires des pays en développement, notamment du continent africain, de s'inscrire pleinement dans les dynamiques internationales d'innovation financière, tout en préservant les impératifs de stabilité, de sécurité et de souveraineté financières", a assuré le gouverneur de la BCEAO.

"Crypto-actifs et innovations digitales : opportunités et défis pour la stabilité financière" est le thème de la conférence de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest.

"Le paysage financier mondial connaît, depuis plusieurs années, une profonde mutation portée par l'essor des technologies digitales. La diffusion accélérée de solutions [...] et l'essor des crypto-actifs redéfinissent progressivement les modalités de paiement, d'épargne, d'investissement et de financement", explique la BCEAO dans un document consacré à la conférence.

Elle ajoute que "ces innovations constituent une opportunité majeure de modernisation des instruments monétaires et des infrastructures financières, pour les banques centrales".

"Prévention des risques émergents liés à la digitalisation"

"Ces transformations digitales permettent [...] aux banques centrales d'optimiser la conduite de la politique monétaire, de renforcer la transparence et l'inclusion financière, d'améliorer les paiements transfrontaliers, de moderniser les systèmes de paiement et de consolider la résilience opérationnelle", explique le même document.

Il signale toutefois que ces transformations "s'accompagnent de risques nouveaux, qui sont susceptibles d'affecter la stabilité financière".

La BCEAO affirme que "l'essor de crypto-actifs non régulés" fait partie d'un ensemble de "défis à anticiper".

Elle assure avoir entamé plusieurs initiatives pour promouvoir l'innovation digitale, tout en préservant la stabilité du système financier.

La BCEAO explique que sa conférence internationale consacrée aux crypto-actifs et aux innovations digitales "s'inscrit dans la dynamique d'échanges sur les politiques d'innovation technologique et financière, les expériences de régulation et les mécanismes de prévention des risques émergents liés à la digitalisation".