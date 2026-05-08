Sénégal: L'Assemblée nationale modifie son Règlement intérieur pour 'mieux encadrer les absences'

Dakar — Les députés ont adopté, vendredi, la proposition de loi organique nº 10/2026 portant modification de l'article 118 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale relative aux absences.

Cette proposition a été introduite par Mohamed Selim Ayib Daffé, président du groupe parlementaire Pastef-Les patriotes (pouvoir) et Aissata Tall Sall, présidente du groupe parlementaire Takku Wallu.

L'objectif de cette disposition est de "mieux encadrer le régime des absences", selon le rapport de la commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains lu par le député Youngare Dione.

Cette modification vient "remédier aux imprécisions" de l'article 118 en vigueur, souligne le document de la commission.

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Selon les auteurs des modifications apportées, "la réforme apporte une graduation des actions".

Toutefois, certains députés ont émis des réserves sur le "danger de vouloir déchoir un député de son mandat de représentant du peuple qui l'a élu au suffrage universel direct".

Face à ces inquiétudes, le président du groupe parlementaire Pastef-Les patriotes a rappelé que cette loi est impersonnelle et ne vise pas spécialement les députés de l'opposition.

"Ce n' est pas une nouvelle disposition. Cette disposition de l'article 118 figure dans le Règlement intérieur depuis 2002, connu sous l'article 104", a défendu Mohamed Selim Ayib Daffé.