Sénégal: Kaolack - 35 candidats à l'émigration clandestine interpellés à Keur Ayib

Kaolack — Des éléments du Commissariat spécial de Keur Ayib, dans la région de Kaolack (centre), ont procédé, mercredi, à l'interpellation de trente-cinq candidats à l'émigration clandestine, a appris l'APS vendredi.

Le groupe, dont la moyenne d'âge est de 29 ans, comprend vingt-cinq (25) Maliens, six (06) Sénégalais, trois (03) Guinéens et un (01) Burkinabé, précise la Police nationale dans un communiqué.

En provenance des régions de Dakar et de Thiès, ces candidats à l'émigration clandestine par voie maritime, projetaient de se rendre à Birkama, en Gambie), le point de départ prévu pour rejoindre les côtes espagnoles à bord d'une embarcation de fortune.

L'autorité judiciaire a été informée et les investigations se poursuivent, en étroite collaboration avec l'antenne de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) de Karang, afin de démanteler le réseau criminel responsable de ce trafic, ajoute la même source.

L'enquête suit son cours, a-t-elle indiqué.