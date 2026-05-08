Sénégal: Le directeur du CESTI Mamadou Ndiaye réélu à la tête du Réseau Théophraste pour un mandat de 4 ans

Dakar — Le directeur du Centre d'Études des Sciences et Techniques de l'Information (CESTI) Mamadou Ndiaye, a été réélu président du Réseau Théophraste, à l'issue de l'Assemblée générale de l'organisation tenue à Rabat, a appris vendredi l'APS de l'intéressé.

Cette réélection est intervenue en marge du colloque international de ce réseau, consacré aux "Mutations du journalisme et à l'enseignement des médias à l'ère de l'intelligence artificielle".

Mamadou Ndiaye entame ainsi un second mandat de quatre ans à la tête de cette organisation.

Le directeur du CESTI, école de journalisme et de communication de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, avait été élu pour la première fois à la présidence du Réseau Théophraste en 2022.

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La rencontre a réuni dans la capitale marocaine des chercheurs, professionnels des médias et responsables d'institutions de formation venus de plusieurs pays francophones pour réfléchir autour des nouvelles pratiques pédagogiques et aux défis liés à l'évolution des métiers de l'information et de la communication.

Créé en mars 1994, le Réseau Théophraste est un organe institutionnel de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF).

Il fédère des centres et écoles francophones de formation en journalisme autour d'un objectif commun : promouvoir le modèle francophone de l'enseignement du journalisme et renforcer la coopération entre les institutions membres.

Le Réseau Théophraste représente également les écoles francophones de journalisme au sein du World Journalism Education Congress (WJEC, en anglais), principale plateforme mondiale dédiée à la formation en journalisme.

À travers cette reconduction à la tête du Réseau Théophraste, Mamadou Ndiaye poursuit son engagement en faveur du renforcement de la coopération entre les écoles francophones de journalisme et de l'adaptation des formations aux transformations du paysage médiatique.