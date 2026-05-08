Sénégal: Système sanitaire - Le ministre de la Santé magnifie le rôle des collectivités territoriales

Dakar — Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, a salué, jeudi, le rôle central des collectivités territoriales dans le fonctionnement du système sanitaire, estimant qu'elles constituent des partenaires "incontournables" dans l'amélioration de l'offre de soins et l'atteinte des objectifs de santé publique.

"Nous travaillons avec les collectivités territoriales, parce que le secteur de la santé est une compétence qui leur a été transférée, et elles y jouent un rôle extrêmement important", a-t-il déclaré lors de l'ouverture de la Revue annuelle conjointe (RAC) du ministère de la Santé.

Selon lui, cette rencontre constitue un cadre d'évaluation collective des progrès réalisés et des défis à relever.

"Aujourd'hui, tous nos partenaires sont venus pour nous dire ce que nous avons accompli ensemble en termes de progrès et comment nous pouvons améliorer ces résultats au cours des années à venir", a-t-il expliqué, avant d'exprimer "toute sa reconnaissance aux collectivités territoriales pour leur soutien et leur engagement sans faille au secteur de la santé".

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Prenant la parole au nom de l'Union des associations d'élus locaux du Sénégal (UAEL), le maire de Salikegné (région de Kolda au sud), Massiré Souané a rappelé que les communes et les départements constituent "le premier niveau de réponse aux besoins sanitaires".

Il a également insisté sur le rôle des collectivités locales, rappelant que ce sont les maires qui président les comités de développement sanitaire, tandis que les présidents de Conseil départemental, quant à eux, siègent dans les conseils d'administration des hôpitaux.

Le représentant des élus locaux a également mis en avant plusieurs difficultés persistantes, parmi lesquelles la faiblesse des ressources transférées, les inégalités entre les zones urbaines et rurales, ainsi que le manque d'infrastructures et de personnel qualifié.

Il a ainsi appelé à une "décentralisation effective des compétences et des ressources", tout en insistant sur la nécessité de renforcer la coordination entre les élus territoriaux et les autorités sanitaires.