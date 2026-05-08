Tunisie: Ligue 1 - 29e journée matchs avancés ASG ce n'est pas une simple formalité

Bien que déjà relégués en Ligue 2, les Gabésiens ne seront pas pour autant une proie facile pour les Capbonais de Soliman, même si ces derniers s'accrocheront à la victoire.

La rétrogradation du Carrelage de Gabès a été pour les joueurs un moment pénible, mais elle ne les a pas mis entièrement à genoux.

Le public venu en masse pour les soutenir dans leur match contre la JSK, malgré un destin scellé avant trois journées de la fin, leur a donné des ailes et les a moralement remis debout. Il leur a indiqué la meilleure voie pour amortir le choc de la descente : rester forts et unis même dans le pire pour revenir vite à la Ligue 1 qu'ils ont officiellement quittée. Le message a été bien reçu par Nassim Khedher et ses partenaires qui n'ont abdiqué qu'en fin de match contre la JSK du fait d'une lassitude plus physique que mentale après avoir bataillé durant plus de 85 minutes.

Mais ce n'est que partie remise, car les « Rouge et Noir » de Gabès restent toujours habités par la volonté de terminer la saison sur une note gaie.

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L'essentiel de l'effectif gardé

Ceux qui s'attendaient à la grande pagaille dans un groupe affecté, ont été surpris par la solidarité entre tous ses éléments. Dans le onze de départ contre la JSK, un changement notable a été opéré : Hamza Atig dans les buts à la place de Abdelkader Chouaya. Certes, il y a eu des absences de poids comme Nejd Hlali et Firas Ben Ammar en défense, Iheb Ben Amor et Ridouane Assane au milieu, Mohamed Amine Khadhraoui, Faied Ben Hassine et Hosni Guezmir en attaque, mais ces défaillances, aussi nombreuses fussent-elles, ont été colmatées par le directeur technique, Salah Day, qui a pris la place de Mohamed Tlemceni lequel a présenté sa démission.

Des joueurs comme Moatez Bidani, Nidhal Saied, Hédi Trabelsi, Hassan Jemal et Aziz Khlifi n'ont pas démérité malgré la défaite dans les cinq dernières minutes. Contre l'ASS aujourd'hui, même si pas tous ces absents sont en mesure d'être récupérés, Salah Day comptera beaucoup sur le collectif pour faire une partie honnête à El Kram.