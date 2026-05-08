Afrique: Ligue 1 - 29e journée matchs avancés USBG remonter au classement

Bien que leur maintien soit déjà assuré, les « Jaune et Noir » de Ben Guerdane n'ont pas intérêt à se démobiliser.

La défaite de l'USBG contre l'ASS l'a reléguée à la 10ᵉ place avec 35 points. L'entraîneur Sofiene Hidoussi avait toutes les raisons d'être fort agacé après cette occasion manquée de valoriser davantage par un 4e succès consécutif le beau travail qu'il a entrepris depuis qu'il a commencé.

Une victoire aurait permis à ses protégés de prendre de vitesse la JSO battue par l'EST et l'ESZ. La menace de rétrograder à la 12ᵉ place en cas d'un contre-performance aujourd'hui au Bardo face au ST, de victoire de l'ASM sur le CSS et d'un beau sursaut du CAB à Sousse, attise les regrets déjà profonds de Hidoussi.

S'il est une leçon que Hidoussi a bien retenue de sa mésaventure contre les Capbonais de Soliman, c'est cet excès de confiance et d'optimisme avec lequel il a abordé le match de l'ASS. En effet, Il avait laissé les cadors de son compartiment offensif (Hakimi, Mcharek, Amri, Kada, Bakhouche) sur le banc pour les utiliser comme force de frappe en seconde mi-temps.

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Durant la semaine de préparation de ce match contre les Bardolais, Sofiene Hidoussi n'a pas fait dans la dentelle avec ses joueurs pour les remettre dans le bain. Et leur rappelant que la rencontre de cette avant-dernière journée ne sera pas une partie de plaisir face à un ST obligé de renouer avec le succès pour conserver sa 4ᵉ place.

Sofiene Hidoussi alignera donc son meilleur onze de départ disponible. Anas Bouatay et Lamin Touray, qui ont raté des buts faciles contre l'ASS, vont payer les pots cassés et feront banquette. Les Hakimi, Mcharek, Bakhouche, Kada et Amri seront, à moins d'un changement de dernière minute, sollicités dès le départ.