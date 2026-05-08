Sénégal: Dagana - Les acteurs locaux associés à la validation du plan de gestion de la pêche du Lac de Guiers

Le ministère des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires a engagé, vendredi, à Dagana (Saint-Louis, nord), une phase de concertation élargie avec les acteurs locaux dans le cadre du processus de validation du plan de gestion de la pêche du Lac de Guiers, en vue de sécuriser l'adhésion des parties prenantes et de renforcer l'efficacité de la gestion de ce plan d'eau.

Cette démarche s'inscrit dans une volonté des autorités de consolider la gouvernance participative autour de l'exploitation des ressources halieutiques du lac de Guiers, un espace que partagent les régions de Louga et de Saint-Louis.

"Nous avons jugé nécessaire de partager le projet avec les acteurs du secteur afin de recueillir leurs préoccupations avant sa signature", a expliqué le chef de la division aménagement des pêcheries et gestion des ressources à la direction de la pêche continentale, Sanounou Sadio.

Il s'exprimait lors d'un atelier consacré à la présentation et au partage de la mise en œuvre du plan local de la gestion des pêcheries du tilapias au Lac de Guiers (PLGPTLG), en présence de pêcheurs, de femmes transformatrices, de conseils locaux de pêche artisanale (CLPA), ainsi que des représentants des services administratifs et techniques de l'Etat.

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Selon M. Sadio, cette approche vise à "assurer une meilleure appropriation du dispositif" par les acteurs de terrain, en tenant compte des réalités locales et des préoccupations exprimées par les communautés riveraines.

Elle s'inscrit également dans une logique de gestion durable des ressources halieutiques, confrontées à une pression croissante et à une tendance à la raréfaction.

Le futur comité de gestion prévu dans le cadre de ce dispositif regroupera les CLPA de Louga et de Dagana, avec pour mission "d'assurer une coordination harmonisée des interventions sur l'ensemble du Lac de Guiers".