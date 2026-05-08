Sénégal: L'Acte 4 de la décentralisation doit renforcer les ressources financières allouées aux collectivités territoriales (Maire)

8 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Yeumbeul — L'Acte 4 de la décentralisation devra prendre en compte le renforcement des ressources financières allouées aux collectivités territoriales, a plaidé Bara Gaye, maire de Yeumbeul Sud, une commune du département de Keur Massar (banlieue de Dakar).

"Dans l'Acte 4 de la décentralisation, il est question de rationalisation des collectivités territoriales, mais aussi de renforcement des neuf compétences transférées, mais il faut aussi renforcer les ressources financières allouées", a-t-il indiqué.

Selon lui, "l'aspect financier est extrêmement important" pour un meilleur fonctionnement des collectivités territoriales et la réalisation de résultats.

Bara Gaye intervenait, jeudi, en marge du lancement officiel du projet "renforcement de la Gouvernance locale démocratique dans la banlieue de Dakar, à travers l'intégration du droit de l'enfant dans une perspective de genre". Il va intervenir dans les communes de Guinaw-rails Sud et Yeumbeul Sud.

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Bara Gaye estime que l'acte 4 de la décentralisation "doit inéluctablement corriger les failles de l'acte 3".

Il a magnifié également à cette occasion les résultats obtenus par le conseil municipal de Yeumbeul Sud en dépit de ses maigres moyens financiers. "Avec les maigres moyens dont nous disposons nous avons accompli des résultats visibles sur le terrain dans les neuf compétences transférées", a-t-il dit.

L'Acte 4 de la décentralisation est un réforme majeure du système de gouvernance locale, lancée en décembre 2025. Elle vise à corriger les limites de l'Acte 3 en transformant les collectivités territoriales en véritables leviers de développement et social.

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