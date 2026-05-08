Sénégal: Un projet lancé à Saint-Louis pour promouvoir la transition écologique et le développement durable

8 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Le projet Compétences professionnelles pour l'employabilité des jeunes en environnement (COPEJ), lancé, vendredi, à Saint-Louis (nord), vise à promouvoir la transition écologique et le développement durable, a déclaré le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Abdourahmane Diouf.

Le projet Compétences professionnelles pour l'employabilité des jeunes en environnement (COPEJ) est une initiative de coopération internationale d'un montant de 24,8 millions de dollars canadiens, environ 10,14 milliards FCFA, menée par le Cégep de la Gaspésie et des Îles au Sénégal, précise un document remis à la presse.

Il vise à former les jeunes (15-34 ans) et les femmes aux métiers de l'économie durable, principalement dans les deltas du fleuve Sénégal et du Saloum, pour renforcer la résilience face aux changements climatiques, renseigne la même source.

"Le lancement du projet COPEJ marque une étape importante dans la coopération entre le Sénégal et le Canada", a déclaré le ministre à l'ouverture de l'atelier de lancement du projet à la salle du Conseil départemental de Saint-Louis.

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Ce projet, lancé à Saint-Louis, est une initiative importante qui vise à promouvoir la transition écologique et le développement durable, a expliqué M. Diouf.

Il a par ailleurs énuméré les trois axes majeurs d'intervention du projet à savoir le développement des compétences des jeunes et des femmes et leur employabilité, la restauration des écosystèmes ainsi que la préservation de la biodiversité.

La coordonnatrice du bureau du Cégep en Afrique de l'Ouest, Line Bourdages a, pour sa part, souligné que le COPEJ est un projet ambitieux et repose sur des partenariats forts.

Le Conseil départemental de Saint-Louis travaille en collaboration avec beaucoup de partenaires pour la protection de l'environnement, a fait savoir sa première vice-présidente, Khady Fall.

Marcel Lebleu, ambassadeur du Canada au Sénégal, Al Hassan Sall, gouverneur de la région de Saint-Louis, le colonel Ibrahima Gueye, le directeur des parcs nationaux (DPN), entre autres, personnalités ont pris part au lancement officiel de ce projet.

En marge de cet atelier, le ministre va procéder, en début d'après-midi, à la pose de la première pierre d'un centre de formation professionnelle financé dans le cadre du projet à Rao.

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