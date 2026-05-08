Sénégal: Sédhiou - Le désenclavement et l'accès à l'électricité au coeur des concertations sur l'élaboration de la Stratégie nationale de l'équité

Les concertations territoriales de Sédhiou sur l'élaboration de la Stratégie nationale de l'équité (SNE) ont révélé des problèmes de désenclavement, d'accès à l'électricité ainsi que des difficultés au développement économique des communautés vulnérables de cette région, située au sud du territoire national, a déclaré, jeudi, la directrice générale du Développement communautaire et de la Promotion de l'équité, Aassiya Gaye.

"Les discussions ont mis en lumière plusieurs préoccupations récurrentes dans la région de Sédhiou, notamment le désenclavement, l'accès à l'électricité et à l'état civil, la sécurité ainsi que les difficultés liées au développement économique des communautés vulnérables", a dit Mme Gaye à l'issue de cette réunion présidée par l'adjoint au gouverneur de Sédhiou, Ousmane Ba Danfakha.

Cette rencontre, a-t-elle expliqué, est un cadre d'échanges avec les acteurs territoriaux autour des indicateurs liés à la vulnérabilité et à l'accès aux services sociaux de base des populations de la région.

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Elle a précisé qu'au-delà de la région de Sédhiou, ces concertations portant sur l'élaboration de la Stratégie nationale de l'équité sociale et territoriale sont organisées dans toutes les régions du pays, dans le but de mieux prendre en compte les réalités locales en vue de réduire les inégalités sociales et territoriales.

La directrice générale a insisté sur la nécessité de renforcer prioritairement le développement social, estimant que l'accès aux services sociaux de base constitue un préalable indispensable à l'autonomisation économique des populations.

Les acteurs territoriaux ont évoqué aussi leurs attentes relatives à l'amélioration de la filière anacarde, et des infrastructures éducatives et religieuses.

Mme Gaye a assuré que" leurs préoccupations seront intégrées dans le document des initiatives communautaires devant contribuer à l'élaboration de la Stratégie nationale de l'équité sociale".

L'adjoint au gouverneur de Sédhiou, Ousmane Ba Danfakha, a salué cette démarche participative, appelant les différents acteurs à s'impliquer pleinement pour la réussite de cette stratégie nationale destinée à améliorer durablement les conditions de vie des populations.

La Stratégie nationale de l'équité (SNE), est une initiative du gouvernement visant à réduire les disparités entre les populations des régions. Elle est portée par le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.