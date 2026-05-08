Sénégal: Richard-Toll - 200 jeunes formés aux métiers de la communication et de l'audiovisuel

Richard-Toll — Deux cents jeunes de la commune de Richard-Toll (nord) ont entamé, jeudi, une formation de dix jours dédiée aux métiers de la communication et de l'audiovisuel en vue de favoriser leur insertion socio-professionnelle.

"Cette session de renforcement de capacités vise à doter les bénéficiaires de compétences pratiques en prise de parole en public, en développement personnel, en communication radio et télévisée, ainsi qu'en maîtrise des réseaux sociaux, en vue de favoriser leur insertion socio-professionnelle", a expliqué Aissatou Sow, l'initiatrice de la formation.

Elle s'exprimait à l'occasion du lancement de la formation, en présence d'élus locaux, de partenaires techniques dont l'Agence régionale de développement (ARD) de Saint-Louis et la représentante du maire de Richard-Toll.

Cette initiative, souligne-t-elle, répond à un "besoin croissant de professionnalisation des jeunes" dans un secteur devenu central pour l'employabilité et la promotion des activités économiques locales.

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Pour Aïssatou Sow, la communication constitue aujourd'hui un levier essentiel pour accompagner les initiatives entrepreneuriales et renforcer la visibilité des projets portés par les jeunes.

Les bénéficiaires sont des élèves, des étudiants, des animateurs de radio et de télévision. Des enseignants, des relais communautaires et influenceurs locaux font aussi partie des participants.

"Des modules complémentaires sont également prévus dans la commune afin de renforcer davantage les capacités des jeunes et d'élargir l'impact de l'initiative", a fait savoir Aïssatou Sow.

À l'issue de la formation, des attestations seront délivrées aux participants en vue de faciliter leur insertion dans les métiers de la communication et de l'audiovisuel.