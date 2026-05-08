Sénégal: Foundiougne - Un détenu meurt après s'être sectionné la carotide (Source sécuritaire)

8 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Fatick — Un détenu de la maison d'arrêt et de correction de Foundiougne, dans la région de Fatick (centre), a perdu la vie à la suite d'une grave blessure qu'il se serait infligée dans la nuit de mercredi à jeudi, a appris l'APS de source sécuritaire, vendredi.

Tout serait parti d'une alerte lancée par les codétenus de cette maison d'arrêt, réveillés tard dans la nuit de mercredi par des gémissements émis par la victime qui se serait sectionné la carotide à l'aide d'une lame, faisant gicler du sang qui a maculé les draps et matelas.

La source sécuritaire souligne que les agents pénitentiaires de permanence ont aussitôt procédé à l'ouverture de la cellule, permettant au major de l'infirmerie de l'établissement d'intervenir pour les premiers soins avant d'ordonner l'évacuation d'urgence de la victime au district sanitaire de Foundiougne où il a succombé en dépit d'une rapide prise en charge.

Le corps a été par la suite conduit à la morgue de l'établissement sanitaire où il doit subir une autopsie afin de déterminer la cause exacte du décès. La lame, les draps et le matelas ont été placés sous scellés en vue d'analyses ultérieures dans le cadre de l'enquête ouverte, a-t-on également appris.

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