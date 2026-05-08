Tunisie: Aïd al-Adha - Des moutons vendus entre 800 et 1 700 dinars à Tozeur

La direction régionale du commerce et du développement des exportations de Tozeur a relevé une baisse de l'offre d'ovins destinés à l'Aïd al-Adha, accompagnée d'une hausse des prix, selon son directeur régional Imed Hammami.

L'offre actuelle est estimée à 17 991 têtes de « alouch » (jeunes moutons), 4 644 têtes de « berkous » (moutons de taille moyenne) et environ 7 267 têtes de « brichni » (chèvres mâles). Ces volumes pourraient toutefois augmenter à l'approche de la fête grâce à des approvisionnements en provenance des gouvernorats voisins.

Cette insuffisance par rapport à la saison précédente, combinée à la hausse des coûts de production, a entraîné une augmentation des prix, qui varient actuellement entre 800 et 1 700 dinars.

Face à cette situation, les équipes de contrôle économique poursuivent des campagnes de surveillance des marchés de bétail et des points de vente dans tout le gouvernorat, en coordination avec les services de sécurité. L'objectif est de limiter les pratiques spéculatives, de lutter contre les intermédiaires et de favoriser la vente directe entre éleveurs et consommateurs afin de contenir la flambée des prix.

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Par ailleurs, la direction régionale du commerce a indiqué que l'approvisionnement en produits de base est resté globalement stable durant le mois d'avril. Le marché de gros a enregistré l'entrée de 156 tonnes de fruits et légumes, tandis que les circuits de distribution ont été régulièrement alimentés en farine et pâtes alimentaires.

Dans le même cadre, plus de 5 682 quintaux d'orge fourragère et 18 450 quintaux de « sudari », soit environ 91 % des quotas alloués à la région, ont été distribués pour soutenir le secteur de l'élevage.

Le bureau régional de l'Office national du commerce dispose également de stocks importants de produits subventionnés, notamment le sucre, le thé et le riz conditionné.

Enfin, les opérations de contrôle économique menées le mois dernier ont permis de relever 174 infractions, dont 105 dans les circuits de distribution et 69 sur les routes. Les services de contrôle ont également procédé à la saisie de 914 kg de bananes, 740 unités d'oeufs et plus de 29 kg de poulet prêt à cuire.