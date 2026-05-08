Tunisie: Pédiatrie en Tunisie - Hausse du diabète infantile et alerte sur les maladies chroniques

Les spécialistes de la santé infantile alertent sur la progression continue du diabète chez les enfants en Tunisie, un phénomène en hausse annuelle attribué à des facteurs génétiques et à des évolutions des modes de vie. Parallèlement, les médecins soulignent l'importance croissante d'autres maladies chroniques telles que l'asthme, les allergies et les complications respiratoires.

Ces déclarations ont été faites à Hammamet en marge d'une rencontre scientifique réunissant le 42ᵉ congrès maghrébin et le 36ᵉ congrès national de pédiatrie, avec la participation de plus de 915 médecins et experts venus de plusieurs pays d'Afrique, du monde arabe, d'Europe et des États-Unis.

Le président de l'Association tunisienne de pédiatrie et chef du service de réanimation à l'hôpital Béchir Hamza de Tunis, Khaled Mnif, a indiqué que des travaux sont en cours pour établir un recensement national précis des cas de diabète infantile. Ce projet est mené en coordination avec des structures spécialisées dans la prise en charge du diabète ainsi que des laboratoires pharmaceutiques.

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Il a précisé que les efforts actuels portent également sur le développement de nouvelles techniques d'administration de l'insuline, moins contraignantes pour les enfants, tout en insistant sur la nécessité d'une mobilisation conjointe des familles, des établissements de santé et des associations spécialisées.

Concernant les maladies respiratoires, les experts ont rappelé que la bronchiolite touche un nombre important d'enfants et qu'environ 50 % des cas peuvent évoluer vers l'asthme. Toutefois, ils soulignent qu'un suivi médical approprié permet aux patients de mener une vie normale, y compris la pratique du sport à haut niveau.

Les spécialistes ont également mis en garde contre les maladies articulaires et les rhumatismes chez l'enfant, tout en appelant à éviter l'usage d'antibiotiques sans prescription médicale, rappelant que leur administration doit répondre à une évaluation médicale rigoureuse.

Sur le plan préventif, les pédiatres ont insisté sur le rôle essentiel de la vaccination dans la protection de la santé infantile. Ils ont exprimé leurs préoccupations face à la montée des mouvements antivaccination et à la propagation de fausses informations, qui ont notamment freiné les campagnes de vaccination contre le virus du papillome humain (HPV), reconnu mondialement pour son lien avec plusieurs types de cancers. Ils ont également rappelé l'importance de la vaccination des femmes enceintes contre la grippe afin de protéger les nouveau-nés.

Enfin, cette rencontre scientifique de trois jours comprend sept ateliers quotidiens consacrés à la formation des jeunes médecins et à l'échange d'expériences. Elle vise à adapter les avancées médicales internationales aux réalités locales et à améliorer la prise en charge des maladies infantiles dans la région.