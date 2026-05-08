Tunisie: Ben Arous - Le ministère de l'Intérieur prépare un plan pour réduire les embouteillages

Le ministère de l'Intérieur a annoncé l'élaboration de solutions pratiques visant à atténuer les embouteillages dans la région de Ben Arous, notamment au niveau de l'avenue de France, à la suite d'une question écrite adressée par la députée à l'Assemblée des représentants du peuple, Olfa Marouani.

Dans une réponse publiée sur le site officiel d'Assemblée des représentants du peuple, le ministère a indiqué que les structures compétentes en matière de circulation routière mènent actuellement une étude globale afin d'identifier avec précision les causes de la congestion dans cette zone fortement fréquentée.

Les autorités précisent que cette étude permettra également de mettre en place un plan de circulation intégré destiné à réduire les bouchons et à améliorer la fluidité du trafic dans les meilleurs délais. Le ministère souligne que ce plan devra concilier les impératifs de sécurité publique, les besoins de mobilité des usagers ainsi que la sécurité des piétons.

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Dans sa question parlementaire, la députée Olfa Marouani avait dénoncé une situation de « paralysie routière » sur l'avenue de France, dans la délégation de Ben Arous, précisant que les perturbations persistent tout au long de la journée et ne se limitent pas aux heures de pointe.

La parlementaire avait également rappelé avoir déjà interpellé le ministère de l'Intérieur à travers une question orale, réclamant la réouverture de la ruelle menant au quartier Ibn Arafa, longeant l'avenue de France. Selon elle, la fermeture de cet accès à l'aide de barrières et de blocs en pierre au niveau des locaux de la sûreté nationale et de la garde nationale a contribué à aggraver les difficultés de circulation dans le secteur.