Congo-Kinshasa: Les sages-femmes du Maniema plaident pour une banque de sang opérationnelle 24h/24 pour réduire la mortalité maternelle

La Société congolaise de la pratique sage-femme du Maniema alerte sur la persistance d'une mortalité maternelle élevée et appelle à la mise en place d'une banque de sang fonctionnelle 24 heures sur 24. C'était en marge de la célébration le 5 mai dernier, de la journée internationale de la sage-femme.

Selon cette organisation, de nombreuses femmes enceintes continuent de perdre la vie lors de l'accouchement des cette province, principalement en raison de l'indisponibilité du sang en cas d'urgence médicale.

Un mémorandum adressé aux autorités

Face à cette situation jugée préoccupante, un mémorandum a été déposé auprès du gouverneur de province. Les sage-femmes y sollicitent une implication rapide des autorités pour la création et l'opérationnalisation d'une structure de transfusion sanguine efficace.

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Elles demandent également un appui matériel et financier afin de renforcer la prise en charge des urgences obstétricales.

Le sang, principal facteur de décès maternels selon les sage-femmes

Pour la présidente provinciale de la structure, Annie Kamwanya Manace, le manque de sang constitue la principale cause des décès maternels enregistrés dans la province.

« Nous avons constaté que le taux de décès maternels dans la province du Maniema prend de l'ampleur. Nous demandons la mise en place d'une banque de sang fonctionnelle 24 heures sur 24. Le manque de sang fait mourir les femmes en couches », a-t-elle déclaré.

Elle souligne par ailleurs que plusieurs sage-femmes sont disposées à devenir donneuses bénévoles pour soutenir ce dispositif.

Au-delà de la question du sang, les sage-femmes plaident également pour la reconnaissance de leur statut professionnel. Elles dénoncent les difficultés auxquelles font face certaines d'entre elles, notamment l'absence de matricule et de prime de fonction.

L'organisation appelle enfin les autorités sanitaires et le gouvernement provincial à accompagner les campagnes de sensibilisation visant à réduire les décès maternels et néonatals dans la province.

Pour les sage-femmes du Maniema, la mise en place d'une banque de sang fonctionnelle constitue une mesure indispensable pour sauver des vies, tant celles des mères que des nouveau-nés.