Congo-Kinshasa: Le centre de santé de Nyaruhange en détresse après la destruction de ses infrastructures par la pluie

Le centre de santé de Nyaruhange, situé dans le territoire de Rutshuru au Nord-Kivu, lance ce vendredi 8 mai, un appel à l'aide après d'importants dégâts causés par de fortes pluies il y a quelques jours. Cette structure sanitaire, qui dessert plus de 13 000 personnes, fait face à des difficultés alors qu'elle accueille également de nombreux déplacés et retournés en provenance de l'Ouganda.

Selon Roger Bisengimana, infirmier titulaire responsable de ce centre, les intempéries ont endommagé le mur de la maternité et détruit l'incinérateur utilisé pour la gestion des déchets médicaux.

Des infrastructures sanitaires dégradées

Roger Bisengimana explique que les dégâts compliquent davantage les conditions de prise en charge des patients.

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« Une forte pluie a détruit l'incinérateur ainsi que les trous à placentas. Même le mur de la maternité a été endommagé. Depuis environ deux mois, nous n'arrivons plus à bien gérer les déchets. Malgré les dégâts, nous continuons à utiliser cet incinérateur », déplore-t-il.

Le centre fonctionne actuellement avec des infrastructures dégradées et des moyens très limités.

Difficile de prise en charge

Les responsables sanitaires indiquent que la structure ne bénéficie d'aucun appui de partenaires humanitaires, malgré l'afflux important de déplacés et de retournés dans cette zone située sur l'axe routier Nyamilima-Ishasha.

Selon lui, cette situation complique la prise en charge médicale des patients, dont une grande partie vit dans une situation de vulnérabilité.

« Là où il y a beaucoup de déplacés, le paiement des soins devient difficile. Nous demandons aux bienfaiteurs de venir nous aider afin de garantir des soins appropriés et une meilleure gestion des déchets », plaide-t-il.