Congo-Kinshasa: Signature d'un partenariat académique entre L'UNIM-RDC et l'AACG du Maroc

8 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Université des martyrs du Congo (UNIM-RDC), basée à Goma (Nord-Kivu), et l'Académie africaine de consulting et de dénie (AACG) de Rabat, au Maroc, sont désormais liées par une convention de partenariat académique et scientifique.

Le professeur Alisa Job Sambokera, secrétaire général à la recherche de l'UNIM-RDCC affirme que cet accord, signé le 5 mai 2026 à Rabat, vise à renforcer la coopération Sud-Sud et la mobilité universitaire entre les deux institutions.

Un levier pour la mobilité et la recherche

Cette convention internationale couvre plusieurs domaines essentiels pour le développement scientifique de l'UNIM-RDC :

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Mobilité académique : organisation d'échanges pour les enseignants et programmes de formation au Maroc ;

Bourses d'études : octroi de bourses aux étudiants et aux assistants de l'université congolaise ;

Recherche de haut niveau : encadrement conjoint des formations de master et de doctorat ;

Projets communs : mise en oeuvre de programmes scientifiques sous le thème d'une coopération pour une Afrique sécurisée.

Alisa Job Sambokera estime que ce partenariat stratégique favorisera également le rapprochement entre les peuples congolais et marocain.

Cap sur le Cameroun

Après l'étape du Maroc, la délégation de l'UNIM-RDC poursuit ses démarches sur le continent africain. Le recteur de l'institution a été reçu en audience ce jeudi 7 mai à Yaoundé par le ministre camerounais de l'Enseignement supérieur.

Cette rencontre avait pour but d'évaluer la mise en oeuvre du partenariat bilatéral conclu en mai 2024 avec l'Université de Ngaoundéré, au Cameroun. Ces initiatives s'inscrivent dans la volonté de l'université de Goma de s'ouvrir davantage à l'espace universitaire africain.

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