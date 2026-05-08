Afrique: Coupe d'Afrique féminine de rugby - Première division - Dernier virage avant la CAN

8 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par Walid Nalouti

Trois nations, le Maroc, la Côte d'Ivoire et la Tunisie, s'affrontent pour composter le seul billet disponible pour la phase finale de la CAN féminine prévue du 19 juin au 17 juillet prochain.

La Tunisie abrite à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 16 mai la Coupe d'Afrique féminine de rugby (première division), qui est en fait un tournoi qualificatif à la phase finale de la CAN féminine 2027 co-organisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda du 19 juin au 17 juillet prochains.

Trois nations participent à ce tournoi qualificatif, à savoir le Maroc, la Côte d'Ivoire et la Tunisie, pays hôte. Le vainqueur de ce tournoi validera son billet pour la phase finale de la CAN.

La Tunisie ouvre face à la Côte d'Ivoire

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Le match d'ouverture de ce tournoi opposera cet après-midi à El Menzah la Tunisie à la Côte d'Ivoire. La finale mettra aux prises le samedi 16 mai la Tunisie et le Maroc.

L'organisation de cette Coupe d'Afrique féminine de rugby (Première division) coïncide avec le 40e anniversaire de la création de la Confédération africaine de rugby, fondée justement en Tunisie en 1986.

Nos rugbywomen devront cravacher dur pour valider leur billet pour la phase finale de la CAN. Le tournoi s'annonce, en effet, très relevé en présence de deux nations qui ont fait une bonne marge de progression ces dernières années.

Nos rugbywomen ont un avantage, et pas des moindres : jouer à domicile.

Programme des matchs

Aujourd'hui :

Tunisie-Côte d'Ivoire (Stade d'El Menzah)

Mardi 12 mai : Maroc-Côte d'Ivoire (Stade d'El Menzah)

Samedi 16 mai :

Tunisie-Maroc (Stade Zouiten)

N.B : Coup d'envoi des matchs à 15h30

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