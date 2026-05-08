Bénin: Les joueurs illégaux battent la loterie nationale du pays à son propre jeu

L'opérateur de la loterie nationale du Bénin (BRVM : LNBB) a enregistré une chute de 36% de son bénéfice net en 2025 et la direction de la société a été inhabituellement franche sur les raisons de cette chute : les concurrents non agréés sont en train de gagner.

Les recettes de la LNB ont chuté de 4 % pour atteindre 98,6 milliards de FCFA (176,2 millions de dollars) en raison de la prolifération des machines à sous illégales et des sites de paris non enregistrés dans tout le pays. Ces opérateurs ne paient pas d'impôts et ne sont pas soumis à des plafonds de paiement réglementaires, ce qui leur permet d'offrir aux joueurs des chances supérieures à celles que la LNB est légalement autorisée à offrir. La société a identifié plus de 10 sites illégaux au cours d'un seul trimestre et en a informé les autorités de régulation, mais l'application de la loi a été lente.

L'activité sous-jacente n'est pas en panne. La valeur ajoutée a augmenté de 22 %, l'excédent brut d'exploitation a bondi de 34 % et les jeux en ligne - qui représentent désormais 68 % des recettes - ont progressé de 18 %. La baisse des bénéfices est due en grande partie à l'absence d'un élément exceptionnel important qui avait flatté le résultat de 2024, combinée à une charge fiscale qui a plus que doublé. Le conseil d'administration prévoit toujours de distribuer 80 % du bénéfice distribuable sous forme de dividendes.

La direction a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les conditions s'améliorent en 2026 et qu'elle prévoyait de lancer une plateforme en ligne unifiée couvrant les casinos, les paris sportifs et les jeux virtuels, et d'intégrer les paiements par mobile afin d'élargir son champ d'action.

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Points clés à retenir

La LNB détient un monopole légal sur les jeux de hasard au Bénin en vertu d'une loi de 2004. Elle opère à travers 3 000 points de vente et reverse une partie de ses revenus au Trésor public. Son produit phare, le Loto 5/90 - un simple jeu de chiffres auquel on peut jouer pour seulement 100 FCFA - génère la majeure partie de ses revenus et est accessible à tous, quel que soit le niveau d'alphabétisation.

Le problème des jeux illégaux auquel elle est confrontée n'est pas propre au Bénin ; il se pose dans toute l'Afrique de l'Ouest, où la pénétration des smartphones permet à des plateformes offshore et non agréées d'atteindre les parieurs sur des marchés où la réglementation n'a pas encore rattrapé son retard. La réponse stratégique de la LNB - s'appuyer sur le numérique et l'argent mobile - est logique mais la met en concurrence directe avec des opérateurs plus agiles et moins réglementés.

L'avantage principal de la loterie d'État est la confiance et la légitimité, ce qui est important pour un segment du marché. Son ratio d'autonomie financière de 2,06 signifie que les capitaux propres couvrent deux fois le passif, de sorte que le bilan est solide même si le compte de résultat est sous pression.