Cote d'Ivoire: Nestlé Côte d'Ivoire réduit son dividende de moitié malgré la croissance de ses bénéfices

Nestlé Côte d'Ivoire (BRVM : NTLC) a augmenté ses revenus de 6% à 233,3 milliards de FCFA (416,9 millions de dollars) en 2025 et a augmenté son bénéfice net à 18,4 milliards de FCFA (32,9 millions de dollars), mais a remis aux actionnaires environ la moitié de ce qu'ils ont reçu l'année précédente - une décision surprenante de la part d'une entreprise connue pour ses paiements généreux.

Le conseil d'administration a proposé un dividende brut de 9,3 milliards de FCFA (16,6 millions de dollars), en baisse par rapport aux 18,1 milliards de FCFA (32,4 millions de dollars) pour 2024, le reste étant reporté en tant que bénéfices non distribués. Cette réduction est intervenue en dépit d'une rentabilité stable, signe d'un changement délibéré en faveur de l'assainissement du bilan. Les charges financières - essentiellement les coûts d'emprunt - ont bondi de 26 % et la société est assise sur d'importantes dettes bancaires à court terme, ce qui a probablement motivé la décision.

Sous ce titre, l'entreprise est en bonne santé. Le bénéfice d'exploitation a augmenté, la trésorerie a presque quadruplé par rapport à l'année précédente et les immobilisations ont fortement augmenté, ce qui indique un investissement actif dans la capacité de production sur le site industriel de Yopougon à Abidjan. Les frais de personnel ont légèrement diminué.

Les comptes sont présentés aux actionnaires lors de l'assemblée générale du 11 juin 2026.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Points clés à retenir

Nestlé CI est le principal fabricant d'aliments et de boissons en Côte d'Ivoire, produisant Milo, Nescafe, Nido et Golden Morn en tant que filiale de la société mère suisse Nestlé SA. Cotée à la BRVM depuis 1998, elle reverse historiquement la majeure partie de ses bénéfices à ses actionnaires. La réduction du dividende rompt avec cette tradition.

La société mère Nestlé SA a été soumise à une pression soutenue de la part des investisseurs pour réduire les coûts et renforcer son bilan après des années de sous-performance, et cette discipline semble se répercuter à Abidjan. La croissance de 6% du chiffre d'affaires de la société a été supérieure à celle de la plupart de ses pairs de la BRVM et reflète un réel pouvoir de fixation des prix sur un marché où les revenus augmentent et où la consommation de produits alimentaires emballés se développe.

La population ivoirienne est jeune, s'urbanise rapidement et achète de plus en plus de biens de consommation de marque - un avantage structurel pour Nestlé CI qui décide de réinvestir plutôt que de distribuer les bénéfices, ce qui ressemble moins à un signal de détresse qu'à un pari à long terme sur le marché.