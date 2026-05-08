Maroc: Opération Marhaba 2026 - Réunion à Tanger de la commission mixte maroco-espagnole

La commission mixte maroco-espagnole de transit s'est réunie, mercredi à Tanger, sous la co-présidence de M. Khalid Zerouali, wali, directeur de la migration et de la surveillance des frontières, et Mme Virginia Barcones Sanz, secrétaire générale espagnole de la protection civile et des urgences au ministère de l'Intérieur.

Lors de cette réunion, un accent particulier a été mis sur le fait que l'Opération Marhaba traduit la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, entoure la communauté marocaine établie à l'étranger, afin que cette opération se déroule dans les meilleures conditions à tous les niveaux.

Les discussions ont, à cet égard, porté sur les dispositifs opérationnels mis en place par les deux parties, afin de garantir les meilleures conditions de déroulement de l'opération Marhaba 2026, où la Fondation Mohammed V pour la Solidarité joue un rôle central.

Ainsi, le dispositif déployé met en cohérence l'ensemble des interventions sectorielles et intègre d'autres composantes portant sur la fluidité, la sécurité et la sûreté, ainsi que sur la communication.

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En outre, un plan de flotte cohérent, intégrant une capacité journalière très importante en termes de passagers et de véhicules, ainsi qu'un investissement de plusieurs millions de dirhams pour la mise à niveau des infrastructures portuaires et aéroportuaires, ont été mis en oeuvre.

De même, une mobilisation des représentations consulaires du Maroc en Espagne, avec des permanences quotidiennes, sera assurée, y compris les week-ends et les jours fériés.

De son côté, le dispositif opérationnel espagnol intègre notamment le renforcement de la capacité de traitement portuaire, la mobilisation des agents des corps de sécurité et de la police portuaire, ainsi que la mise en place de centres de coordination et de zones de repos et d'information.

Dans une déclaration à la presse, en marge de cette réunion, Mme Barcones Sanz a mis en avant la Haute sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed VI envers l'Opération Marhaba, notant que cette attention Royale est liée à la portée stratégique de cette opération d'envergure, ainsi qu'à sa dimension profondément humaine.