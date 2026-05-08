Tunisie: Vers la fin de l'interdiction de travailler après la retraite au pays ?

8 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La Commission de la santé, des affaires de la femme, de la famille, des affaires sociales et des personnes handicapées à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a entamé l'examen d'une proposition de loi n°30 de l'année 2026 portant sur l'amélioration des conditions de vie des retraités.

Le texte prévoit notamment la suppression de l'interdiction du cumul entre une pension de retraite et les revenus issus d'une autre activité professionnelle exercée par le retraité. Cette mesure vise à permettre aux retraités de poursuivre une activité rémunérée sans perdre le bénéfice de leur pension.

La proposition de loi prévoit également une exonération de 30 % des cotisations sociales au profit des employeurs recrutant des retraités expérimentés pour des missions de conseil, d'accompagnement ou de formation, dans le but de valoriser les compétences et l'expertise acquises au cours de leur carrière.

Par ailleurs, le projet introduit plusieurs avantages sociaux et culturels au profit des retraités. Ceux-ci pourraient bénéficier d'une réduction d'au moins 40 % sur les tarifs pratiqués par les hôtels classés et les établissements touristiques, pour eux-mêmes et leurs conjoints, en dehors des périodes de haute saison.

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Le texte prévoit aussi une réduction minimale de 50 % sur les billets d'accès aux festivals culturels financés par l'État.

Ces avantages seraient accordés à travers une « Carte loisirs du retraité », qui serait délivrée selon des modalités et des conditions fixées par décret.

La proposition de loi prévoit enfin l'exonération des retraités des droits d'entrée aux musées ainsi que des frais de visite des sites et monuments historiques.

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