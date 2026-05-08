Afrique: Les influenceurs africains sont invités à exploiter le pouvoir du numérique pour favoriser la transformation

Addis Ababa — Selon Gemeda Olana, PDG d'AGA Tech Enterprise, les influenceurs numériques africains doivent unir leurs voix pour accélérer la transformation du continent.

Gemeda a fait ces déclarations aujourd'hui lors de l'ouverture du premier Sommet des influenceurs africains sur les réseaux sociaux, à Addis-Abeba.

« Les influenceurs sur les réseaux sociaux sont aujourd'hui des éducateurs, des créateurs de marques, des ambassadeurs du tourisme, des diplomates culturels et la voix la plus authentique de la nouvelle génération africaine », a déclaré Gemeda.

Il a souligné le rôle croissant des créateurs numériques africains dans la formation de l'opinion publique, l'élargissement des opportunités économiques et la projection d'une image confiante de l'Afrique auprès de la communauté internationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, les influenceurs à travers le continent contribuent de plus en plus à redéfinir les récits sur l'Afrique, à inspirer les jeunes et à renforcer la place du continent au sein de l'économie numérique mondiale.

Le sommet a réuni des créateurs numériques, des experts en communication, des décideurs politiques, des investisseurs et des représentants gouvernementaux de toute l'Afrique.

Selon le PDG, l'ASMIS a été créée avec l'ambition de devenir la plateforme numérique la plus importante et la plus influente d'Afrique.

Il a déclaré que le sommet visait à renforcer la collaboration entre les influenceurs, les innovateurs, les marques et les institutions à travers le continent.

« Ce sommet ne vise pas simplement à gagner des abonnés ou à créer du contenu viral, mais à exercer une influence, à avoir un impact et à façonner l'avenir de l'Afrique grâce à un engagement numérique ciblé », a-t-il déclaré.

Gemeda a souligné qu'ASMIS vise à servir de pont stratégique reliant la créativité africaine aux opportunités mondiales, les talents inexploités aux investissements, et les jeunes créateurs aux institutions capables de soutenir l'innovation et la croissance.

Il a ajouté que le sommet est conçu pour promouvoir les partenariats, le partage des connaissances, l'entrepreneuriat numérique, la promotion du tourisme, la fierté culturelle et une nouvelle ère de narration africaine authentique.

Le PDG a également salué la participation d'éminents créateurs de contenu africains, dont Wode Maya, soulignant l'influence croissante des créateurs numériques pour inspirer les communautés et façonner les générations futures.

S'adressant aux participants, M. Gemeda a déclaré : « Une seule vidéo peut déclencher un mouvement, une seule publication peut créer des opportunités économiques, et un seul créateur peut inspirer toute une génération », soulignant ainsi le potentiel transformateur de l'écosystème numérique africain en pleine expansion.

Il a également exprimé sa gratitude envers les invités internationaux, les sponsors, les institutions gouvernementales et les organisations de soutien pour leur investissement dans l'avenir numérique de l'Afrique et leur soutien à l'innovation menée par les jeunes et à la diplomatie numérique.

Gemeda a en outre révélé son intention de faire d'ASMIS un sommet numérique africain annuel de premier plan, avec une participation continentale plus large et des normes de classe mondiale lors des prochaines éditions.

Il a également annoncé son intention de lancer, dès l'année prochaine, les « African Social Media Influencers Awards », dans le cadre des efforts visant à promouvoir l'industrie numérique africaine sur la scène internationale.

En conclusion de son intervention, M. Gemeda a appelé à la mise en place de partenariats plus solides, capables de transformer le paysage numérique africain et de former une nouvelle génération de leaders africains du numérique audacieux et compétitifs à l'échelle mondiale.

Il a également souhaité la bienvenue aux participants à Addis-Abeba, décrivant l'Éthiopie comme une porte d'entrée vers l'avenir de la puissance numérique africaine.