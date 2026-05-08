Ile Maurice: Érosion côtière à Tamarin - Le gouvernement fera appel à des consultants

Le gouvernement compte renforcer son intervention face à l'érosion côtière à la plage publique de Tamarin. Le Conseil des ministres a donné son accord au ministère de l'Environnement pour recourir à des services de consultants concernant cette zone située à l'embouchure des rivières Tamarin et du Rempart.

Les autorités rappellent que ce site, dépourvu de récif corallien, est particulièrement fragile en raison des interactions entre les vagues et le système fluvial, provoquant des dépôts et déplacements de sable. En décembre 2025, une intervention humaine non autorisée avait modifié la configuration naturelle de l'embouchure en rapprochant le chenal du littoral.

À la suite d'une évaluation menée par le département de l'Environnement et la Beach Authority, plusieurs mesures temporaires ont été mises en oeuvre depuis le 30 avril 2026. Elles comprennent des travaux de désensablement à l'embouchure de la rivière, l'installation de rochers sur environ 150 mètres de côte avec des géotextiles afin de limiter l'érosion, ainsi que l'élagage d'arbres.

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Un comité permanent de suivi, présidé par le directeur de l'Environnement et regroupant plusieurs ministères et départements concernés, a également été mis sur pied afin d'assurer une évaluation continue de la situation à Tamarin.