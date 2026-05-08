Ile Maurice: Les commerçants affectés soupçonnent un acte délibéré

Un violent incendie s'est déclaré mercredi, le 6 mai, dans un commerce situé à l'angle des rues Diego Garcia et Hassen Sakir à Port-Louis. En quelques minutes, les flammes ont ravagé le bâtiment, causant d'importants dégâts matériels et plongeant une famille commerçante dans le désarroi.

Le feu s'est déclaré vers 13 h 28 alors que le magasin était fermé pour le déjeuner comme c'est le cas habituellement entre 13 et 14 heures. Seule dans le dépôt, la commerçante allègue dans sa plainte à la police avoir entendu un commerçant voisin prononcer des paroles inquiétantes, quelques minutes avant le drame. Selon elle, celui-ci aurait déclaré : «Bizin met dife dan sa **** la».

Et 15 minutes après avoir entendu ces propos, elle a commencé à sentir une odeur de brûlé. En sortant pour vérifier, elle a vu que le feu s'était déjà propagé dans son commerce. Malgré ses efforts, elle n'a pas réussi à maîtriser les flammes. Sa priorité a alors été de mettre sa belle-mère en sécurité, avant de revenir avec des voisins pour tenter de sauver certaines marchandises.

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Toujours selon sa plainte, alors que des habitants essayaient de retirer des objets du dépôt afin de limiter les pertes, le même voisin qu'elle aurait entendu plus tôt, aurait conseillé de laisser brûler les produits qui étaient toujours dans le dépôt.

La commerçante soupçonne un acte délibérée. Elle a indiqué à la police qu'elle et son voisin ne sont pas en bons termes depuis un certain temps. Elle trouve également étrange que le feu se soit déclaré précisément durant l'heure de fermeture du magasin.

Les sapeurs-pompiers de Port-Louis sont rapidement intervenus avec plusieurs véhicules et une importante équipe de secours. Face à l'intensité du brasier, les pompiers de la caserne de Coromandel ont été appelés en renfort. La présence de denrées alimentaires, de boissons et surtout de barils contenant des liquides inflammables dans le dépôt a compliqué leur tâche.

Après plusieurs heures d'intervention, l'incendie a pu être maîtrisé. Aucun blessé n'est à déplorer mais les dégâts matériels sont considérables. Le commerce affecté par l'incendie n'est pas assuré.

Une enquête policière et une autre, menée par la Fire Investigation Unit, sont actuellement en cours afin de déterminer l'origine exacte du sinistre. Les images des caméras de surveillance de la région devraient également être analysées dans le cadre de ces enquêtes.