Ile Maurice: Rajen Narsinghen plaide pour un journalisme indépendant et responsable

8 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Présent lors de la troisième journée de la formation «Médias responsables et libres pour un avenir de paix», organisée au Media Trust à Port-Louis ce vendredi, Rajen Narsinghen, junior minister des Affaires étrangères, a salué cette initiative ainsi que le travail du Media Trust, du formateur Jean-Luc Mootoosamy et des journalistes participants.

Selon lui, la thématique choisie est particulièrement pertinente dans le contexte actuel, car elle met en avant l'importance d'un journalisme responsable et impartial au service de la paix.

Le Junior Minister a également évoqué les réalités mondiales actuelles, notamment les guerres au Moyen-Orient et en Ukraine, ainsi que les difficultés économiques auxquelles plusieurs pays, dont Maurice, sont confrontés.

Face à cette situation, il a souhaité que les journalistes puissent préserver leur indépendance, leur impartialité et leur esprit critique dans leur travail quotidien, afin de continuer à informer la population avec rigueur et responsabilité.

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