Ile Maurice: Entre 200 et 500 litres déversés

Une fuite d'huile lourde provenant d'un pipeline appartenant à Engen Ltd s'est produite ce vendredi dans la zone portuaire, à proximité du ruisseau de La Paix. Le ministère de l'Environnement indique avoir été informé de l'incident à 15 h 34 par la Mauritius Ports Authority (MPA), alors que la fuite serait survenue plus tôt, vers 13 h 10.

Selon les autorités, entre 200 et 500 litres de fioul mélangé à de l'eau se sont déversés dans le ruisseau de La Paix, puis dans la rivière Lataniers avant d'atteindre le chenal du port. La MPA a activé son plan d'intervention contre les déversements d'hydrocarbures et installé une barrière flottante d'environ 100 mètres afin de contenir la pollution. Engen Ltd a également déployé des absorbants pour limiter la propagation du fioul.

Les premières constatations indiquent que l'incident s'est produit lors d'une opération de nettoyage du pipeline avant des travaux de réparation. Les autorités précisent qu'aucune perturbation des activités portuaires ni aucun blessé n'ont été signalés.

Le ministère de l'Environnement et la police de l'environnement effectueront des inspections quotidiennes durant le week-end. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l'incident et d'éventuels manquements aux protocoles établis.