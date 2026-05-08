Ile Maurice: Rs 186 le kilo jusqu'à dix jours après l'Eid-ul-Adha

Le gouvernement a fixé le prix du bétail à Rs 186 le kilo à l'approche de l'Eid-ul-Adha. L'annonce a été faite ce vendredi par le ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed, lors d'une conférence de presse portant sur les préparatifs liés à cette fête religieuse.

Présidant un comité interministériel mis en place pour encadrer l'organisation de l'Eid-ul-Adha, le ministre a précisé que ce tarif sera maintenu jusqu'à dix jours après la fête afin d'éviter toute hausse abusive des prix durant cette période de forte demande.

Selon Shakeel Mohamed, les importateurs avaient proposé un prix de Rs 220 le kilo. Après analyse des coûts d'importation, incluant le prix d'achat, le fret, l'assurance et les marges bénéficiaires, le gouvernement a décidé d'imposer un plafond légal fixé à Rs 186 le kilo.

Le ministre a également indiqué que les opérateurs contestant cette mesure pourront saisir la justice. Toutefois, il affirme que le comité interministériel a relevé plusieurs anomalies concernant l'importation et la commercialisation du bétail. Il a aussi annoncé avoir sollicité la Competition Commission afin d'ouvrir une enquête sur ce secteur.

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Des mécanismes de contrôle plus stricts ainsi que des obligations renforcées en matière de tenue de registres seront mis en place pour prévenir tout abus. Le ministre du Commerce devait signer ce vendredi les nouveaux règlements donnant force de loi à cette mesure.

Shakeel Mohamed a enfin indiqué que le gouvernement envisage d'autres décisions pour soulager les consommateurs, notamment à travers l'importation parallèle et d'autres mesures touchant certains produits de consommation.