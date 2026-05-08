Ile Maurice: Un sexagénaire piégé, battu et escroqué à deux reprises

Un homme de 62 ans affirme avoir vécu un véritable calvaire après avoir été agressé, séquestré et volé par plusieurs individus à La Source, Quatre-Bornes. Les suspects l'auraient également forcé à effectuer des transactions bancaires via son téléphone portable avant de lui soutirer davantage d'argent quelques jours plus tard. Le samedi 2 mai, vers 12 h 30, il circulait à moto le long de La Source Avenue, près d'un terrain de football, lorsque deux hommes inconnus l'ont approché. L'un d'eux l'aurait menacé avec un couteau avant de le contraindre à les suivre. Craignant pour sa sécurité, la victime se serait exécutée. Les agresseurs l'auraient ensuite conduit dans une vieille maison abandonnée située dans la région.

Une femme se trouvait également sur place. Selon la victime, les suspects l'auraient forcé à se déshabiller tout en le menaçant de porter de fausses accusations de viol contre lui. L'un des individus lui aurait également lancé : «Mo kapav pik toi ninport kan.»

Les malfrats lui auraient alors volé une somme de Rs 600 avant d'exiger qu'il déverrouille son téléphone portable. Face à son refus, ils l'auraient frappé à coups de bâton. Les suspects l'auraient ensuite ramené près du terrain de football de La Source où ils seraient finalement parvenus à obtenir un signal téléphonique permettant d'accéder à son mobile. Ils auraient alors effectué plusieurs transactions financières via l'application bancaire Juice avant de lui rendre son téléphone.

Plus tard, la victime a constaté que deux transactions non autorisées avaient été effectuées: un transfert de Rs 10 000 vers un numéro de téléphone mobile et un transfert de Rs 40000 vers un compte bancaire.

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Escroqué une seconde fois

Choqué, le sexagénaire n'aurait parlé de cette affaire à personne. Toutefois, le mercredi 6 mai, l'un des suspects l'aurait recontacté et lui aurait demandé de le rencontrer à nouveau près du terrain de football de La Source, disant vouloir lui rembourser l'argent.

Sur place, le suspect lui aurait demandé son numéro de téléphone afin de procéder au remboursement. Mais après vérification de son compte bancaire, la victime a découvert que deux nouvelles transactions non autorisées, de Rs 30 000 et Rs 20 000, avaient encore été effectuées via son application Juice au profit du même bénéficiaire. Lorsque le sexagénaire a supplié le suspect de lui rendre son argent, ce dernier lui aurait répondu: «Mo pou retourn twa Rs 40 000.» La victime affirme pouvoir identifier son agresseur. Un relevé bancaire démontrant les transactions litigieuses a été fourni aux enquêteurs et le pauvre homme a demandé à être examiné par un médecin. L'enquête a été confiée à la Central Investigation Division de Quatre-Bornes.