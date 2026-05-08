Ile Maurice: Une résidence secondaire visitée par des voleurs

Mauvaise surprise pour un habitant de Camp-de-Masque, âgé de 50 ans. Ce dernier a découvert que sa résidence secondaire, située à Trou-d'Eau-Douce, a été cambriolée durant son absence. Les faits ont été rapportés à la police jeudi, le 7 mai.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le ou les malfrats auraient agi entre le 27 avril vers 17 heures et le 7 mai vers 1 heure du matin. Ils seraient parvenus à entrer dans la maison après avoir forcé une fenêtre de la cuisine.

À l'intérieur, plusieurs objets et provisions ont été emportés. Parmi les articles volés figurent dix bouteilles et six cannettes de bière, quatre bouteilles de whisky, une bouteille de vin ainsi que six verres. Des aliments congelés ont également disparu. Les voleurs ont aussi fait main basse sur une table pliante, quatre haut-parleurs, six assiettes et un trousseau de clés. Le préjudice est estimé à environ Rs 38 000.

Aucune caméra de surveillance n'était installée sur les lieux, ce qui pourrait compliquer l'enquête.