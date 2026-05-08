Ile Maurice: Rs 30,2 milliards de recettes pour le premier trimestre

De janvier à mars, Rs 30,2 milliards de recettes touristiques ont été enregistrées, indiquent les chiffres de la Banque de Maurice publiés mercredi. Soit Rs 6,6 milliards de plus qu'en 2025 pour la même période.

Dans les détails, les recettes touristiques ont progressé durant chacun des trois premiers mois de l'année par rapport à 2025. Elles sont passées de Rs 8,6 milliards à Rs 11,3 milliards en janvier ; de Rs 7,2 milliards à Rs 9,3 milliards en février; puis de Rs 7,8 milliards à Rs 9,6 milliards en mars.

Richard Duval, le ministre du Tourisme, indique sur sa page Facebook, que «cette performance se situe dans un contexte où la guerre en Iran avait déjà commencé, avec ses conséquences concernant les liaisons aériennes». Il ajoute : «Cela montre que Maurice était sur une rampe de lancement avant que n'éclate la guerre en Iran». Mais que, une fois de plus, le pays «a montré plus de résilience que ses concurrents de la région».

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Cette performance, soutient-il, est aussi «due à une plus grande diversification de nos marchés touristiques. Quant certains marchés connaissent un coup de mou, d'autres connaissent un regain d'énergie. C'est un grand atout. C'est notre principale force. Néanmoins, un calcul sommaire laisse penser que le montant des dépenses par touriste a aussi légèrement augmenté».