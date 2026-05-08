Ile Maurice: Téléphone au volant - Jusqu'à 10 points de pénalité bientôt

Le gouvernement prévoit de durcir les sanctions contre les automobilistes utilisant un téléphone portable au volant. Le Conseil des ministres a donné son accord au ministère du Transport terrestre pour entamer les démarches visant à modifier la Road Traffic Act afin d'augmenter le nombre de points infligés sous le Penalty Points System pour cette infraction.

Ainsi, l'utilisation d'un téléphone ou d'un microphone tenu en main pendant la conduite pourrait désormais entraîner entre 5 et 10 points de pénalité, contre 3 à 6 actuellement.

Selon le Traffic Management and Road Safety Unit, une première évaluation du système de points de pénalité, basée sur les statistiques entre janvier 2025 et avril 2026, montre une stabilisation des indicateurs de sécurité routière depuis l'introduction du dispositif le 31 janvier 2026. Une baisse de certains cas de mortalité routière a également été observée.

Cependant, les autorités constatent que plusieurs conducteurs continuent d'adopter des comportements à risque, notamment l'envoi de messages et l'utilisation manuelle du téléphone au volant, des pratiques jugées comme des facteurs importants des accidents mortels.

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Le Traffic Management and Road Safety Unit et la police effectueront désormais des évaluations trimestrielles afin de mesurer l'impact du système de points de pénalité.