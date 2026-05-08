Cote d'Ivoire: 25 ans des Kundé - Le « Before des Kundé » ouvre les festivités dans une ambiance de célébration et de reconnaissance

Le commissariat général des Kundé a officiellement lancé, le jeudi 7 mai 2026, à Ouaga, les festivités marquant le 25ᵉ anniversaire des Kundé à travers la première édition du « Before des Kundé ».

Organisé dans une ambiance conviviale et festive, cet événement a réuni artistes, partenaires, professionnels des industries culturelles, acteurs des médias et passionnés de musique autour d'un même idéal : célébrer un quart de siècle de promotion de la musique burkinabè et africaine.

Pensé comme un espace de rencontres, d'échanges, de networking et de célébration, le « Before des Kundé » se veut un cadre privilégié de communion entre les différents acteurs de l'écosystème culturel. Cette initiative traduit la volonté des organisateurs de renforcer les synergies entre les professionnels du secteur et de contribuer davantage au développement de l'industrie musicale burkinabè.

Dans son allocution, le commissaire général des Kundé, Soré Salfo, plus connu sous le nom de Jah Press, a salué la mobilisation des invités et rappelé la portée symbolique de cette édition spéciale qui marque les 25 ans des Kundé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« À travers cette initiative, les Kundé franchissent une nouvelle étape dans leur dynamique d'innovation et de rapprochement avec leur écosystème culturel », a-t-il déclaré devant un parterre d'invités composé de représentants des autorités publiques, de partenaires et d'acteurs culturels.

Le commissaire général a également exprimé sa reconnaissance à l'ensemble des partenaires, sponsors, médias, équipes d'organisation et artistes qui accompagnent l'aventure des Kundé depuis sa création en 2001. Il a particulièrement rendu hommage aux artistes burkinabè, qualifiés de « véritables ambassadeurs de notre identité culturelle et âme vivante des Kundé ».

La cérémonie a été marquée par la remise d'attestations de reconnaissance à plusieurs partenaires ayant contribué au rayonnement et à la pérennité des Kundé au cours des 25 dernières années. Un geste symbolique qui traduit la gratitude des organisateurs envers ceux qui ont soutenu cette prestigieuse distinction musicale devenue une référence au Burkina Faso et en Afrique.

Au-delà de l'aspect festif, cette soirée a permis de créer un cadre d'échanges stratégiques entre les acteurs de la culture, avec pour ambition d'ouvrir de nouvelles perspectives pour la musique burkinabè et africaine.

Pour rappel, la cérémonie officielle des Kundé 2026 se tiendra ce vendredi 8 mai 2026, avec de nombreuses distinctions et prestations artistiques attendues.