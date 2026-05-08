Cote d'Ivoire: Transformation numérique - Les notaires ivoiriens entrent dans l'ère de l'intelligence artificielle

8 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par serges n'guessant

Réunis les 4 et 5 mai 2026 au Palm Club d'Abidjan, plus d'une trentaine de notaires ivoiriens ont pris part à un programme intensif consacré à l'intégration de l'intelligence artificielle (Ia) dans la pratique notariale.

Organisée par l'Adsn-Ci en collaboration avec LL Remake Studio, cette session fait de la Côte d'Ivoire l'un des premiers pays d'Afrique francophone à engager collectivement le notariat dans une véritable transition numérique.

Face à la digitalisation croissante des procédures, à la facturation électronique, aux exigences de conformité et à la lutte contre le blanchiment de capitaux, les professionnels du droit sont désormais appelés à adapter leurs méthodes de travail.

Pour L'Adsn-Ci, l'intelligence artificielle constitue un levier stratégique afin de maintenir le notariat au cœur de la sécurité juridique et économique du pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Cette formation marque une étape historique pour notre profession », a déclaré Maître Véronique Williams, coordinatrice de L'Adsn-Ci. Selon elle, les notaires ivoiriens démontrent leur capacité à intégrer les technologies les plus avancées tout en préservant les principes fondamentaux du notariat : sécurité juridique, impartialité et confiance.

Ancienne avocate diplômée de l'Efb Paris et fondatrice de LL Remake Studio, Karmelle Biyot a assuré la formation autour de plusieurs modules : initiation à l'IA, déontologie, confidentialité des données, rédaction assistée, veille documentaire.

Pour la formatrice, l'enjeu est majeur. « L'Afrique construit ses propres modèles de transformation IA. Il est essentiel de développer des intelligences artificielles souveraines, adaptées aux réalités locales et respectueuses des obligations déontologiques », a-t-elle expliqué.

Elle a également salué l'engagement des notaires ivoiriens, qu'elle considère comme des « leaders et précurseurs » parmi les professions réglementées africaines.

Les participants ont, eux aussi, exprimé leur satisfaction. Maître Yolande Foldah-Kouassi a souligné l'apport de l'IA dans la rédaction des actes, la gestion des études notariales et la sécurisation des transactions immobilières. De son côté, Maître Fose Sylla a insisté sur la nécessité pour les juristes de se former afin de mieux maîtriser ces nouveaux outils.

À travers cette initiative, l'Adsn-Ci affiche également son soutien à la Stratégie Nationale de l'Intelligence Artificielle et de la Gouvernance des Données (Snia 2030), portée par le gouvernement ivoirien.

Le notariat entend désormais participer activement à la construction d'un cadre africain de l'IA conciliant innovation, souveraineté numérique et protection des données.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.