Cote d'Ivoire: Transformation numérique - Les notaires ivoiriens entrent dans l'ère de l'intelligence artificielle

Réunis les 4 et 5 mai 2026 au Palm Club d'Abidjan, plus d'une trentaine de notaires ivoiriens ont pris part à un programme intensif consacré à l'intégration de l'intelligence artificielle (Ia) dans la pratique notariale.

Organisée par l'Adsn-Ci en collaboration avec LL Remake Studio, cette session fait de la Côte d'Ivoire l'un des premiers pays d'Afrique francophone à engager collectivement le notariat dans une véritable transition numérique.

Face à la digitalisation croissante des procédures, à la facturation électronique, aux exigences de conformité et à la lutte contre le blanchiment de capitaux, les professionnels du droit sont désormais appelés à adapter leurs méthodes de travail.

Pour L'Adsn-Ci, l'intelligence artificielle constitue un levier stratégique afin de maintenir le notariat au cœur de la sécurité juridique et économique du pays.

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« Cette formation marque une étape historique pour notre profession », a déclaré Maître Véronique Williams, coordinatrice de L'Adsn-Ci. Selon elle, les notaires ivoiriens démontrent leur capacité à intégrer les technologies les plus avancées tout en préservant les principes fondamentaux du notariat : sécurité juridique, impartialité et confiance.

Ancienne avocate diplômée de l'Efb Paris et fondatrice de LL Remake Studio, Karmelle Biyot a assuré la formation autour de plusieurs modules : initiation à l'IA, déontologie, confidentialité des données, rédaction assistée, veille documentaire.

Pour la formatrice, l'enjeu est majeur. « L'Afrique construit ses propres modèles de transformation IA. Il est essentiel de développer des intelligences artificielles souveraines, adaptées aux réalités locales et respectueuses des obligations déontologiques », a-t-elle expliqué.

Elle a également salué l'engagement des notaires ivoiriens, qu'elle considère comme des « leaders et précurseurs » parmi les professions réglementées africaines.

Les participants ont, eux aussi, exprimé leur satisfaction. Maître Yolande Foldah-Kouassi a souligné l'apport de l'IA dans la rédaction des actes, la gestion des études notariales et la sécurisation des transactions immobilières. De son côté, Maître Fose Sylla a insisté sur la nécessité pour les juristes de se former afin de mieux maîtriser ces nouveaux outils.

À travers cette initiative, l'Adsn-Ci affiche également son soutien à la Stratégie Nationale de l'Intelligence Artificielle et de la Gouvernance des Données (Snia 2030), portée par le gouvernement ivoirien.

Le notariat entend désormais participer activement à la construction d'un cadre africain de l'IA conciliant innovation, souveraineté numérique et protection des données.