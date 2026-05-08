Maroc: La Jordanie salue les efforts de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au service de la Ville sainte

Le secrétaire général du Comité royal pour les affaires d'Al-Qods au Royaume hachémite de Jordanie, Abdallah Kanaan, a salué, mercredi à Amman, les efforts déployés par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au service d'Al-Qods et de la Palestine, ainsi que pour le soutien de la résilience des Maqdessis.

Lors d'un entretien avec le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, M. Kanaan a mis en avant la sollicitude dont bénéficient Al-Qods et ses lieux saints islamiques et chrétiens dans le cadre de la tutelle hachémite, soulignant l'importance de la complémentarité des rôles entre les différentes parties soutenant la Ville sainte.

Il a également évoqué plusieurs institutions gouvernementales et organisations jordaniennes oeuvrant au renforcement de la résilience des Maqdessis et à la défense de leurs droits, selon une approche fondée sur la coordination et la complémentarité, dans le respect des prérogatives de chaque partie et en vue de renforcer l'impact de leurs interventions.

De son côté, M. Cherkaoui a passé en revue les principales interventions de l'Agence à Al-Qods dans les domaines social et des services, sous la supervision directe de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a, en outre, souligné l'importance du rôle joué par les institutions de documentation, de recherche et de préservation de la mémoire dans la promotion du narratif palestinien authentique et la préservation de la spécificité civilisationnelle arabe et islamique de la Ville sainte.

Dans ce cadre, M. Cherkaoui a présenté le bilan des activités de l'Observatoire "Arribat" pour l'observation, le suivi et l'évaluation à Al-Qods, du Centre Bayt Al-Maqdiss pour les recherches et les études à Rabat, ainsi que de la Chaire des études marocaines à l'Université Al-Qods, en tant qu'outils de connaissance contribuant à documenter la réalité d'Al-Qods et à en assurer le suivi scientifique.

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont souligné l'importance de renforcer la coordination dans les domaines d'intérêt commun, notamment l'élaboration de rapports sur la situation économique et sociale à Al-Qods, la documentation, l'archivage et les bibliothèques, ainsi que le renforcement des efforts médiatiques visant à promouvoir la cause d'Al-Qods et à la défendre dans les forums internationaux.